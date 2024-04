Harmadik alkalommal rendezik meg a Krones Run eseményt, aminek a sportbarátok megszólításán túl jótékonysági célja is lesz. A május 18-i rendezvényre befolyt nevezési díjak teljes összegét megduplázza a Krones Hungary, és az Együtt Ádin Kezét fogva alapítvány részére ajánlja fel. A részletekről sajtótájékoztató keretein belül számoltak be a szervezők hétfő délután, illetve Krucsó Anikó, a Duchenne-féle izomdystrophiában (DMD) szenvedő debreceni Ádin édesanyja is beszédet mondott.

A Krones a jegybevétel duplájával támogatja a debreceni Ádint

Kocsis Zoltán, a Krones Hungary ügyvezetője arról számolt be, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a Déli Ipari Park és a gyár szolgáltatja majd a verseny útvonalát. Kiemelte, hogy a cég fontosnak tartja a társadalmi szerepvállalást, és hogy a Debrecen számára lényeges ügyekben is részt vegyenek. Ezért is tűzték ki célul, hogy segítenek Ádin felépülését elérni, amit nemcsak anyagilag, hanem széles körű figyelemfelhívással is szeretnének segíteni.

Kocsis Zoltán, a Krones Hungary ügyvezetője

Forrás: Kiss Annamarie

– A nevezésekből befolyó összeget a Krones meg fogja duplázni, és ezt át fogja utalni az alapítvány részére. Emellett a helyszínen is lehetőséget biztosítunk adománygyűjtő urnák elhelyezésén keresztül a támogatásra – hangsúlyozta az ügyvezető.