Komplex, a testi és lelki egészséget szem előtt tartó, elsősorban a prevencióra, a problémák megelőzésére törekvő előadások, kisebb és nagyobb csoportos foglalkozások, szűrések szervezésére, lebonyolítására Biharkeresztes önkormányzata elindítja a Gondos Város-programot – osztotta meg közösségi oldalán Dani Béla polgármester. Mint írta, hiszik, hogy probléma esetén időnként egy kis figyelmesség, baráti odafordulás is sokat jelent, de tudják azt is, hogy olykor szakember segítségére is szükség van. A Gondos Város-program ebben nyújt ingyenes segítséget a biharkeresztesieknek.