A Jobb Veled a Világ Alapítvány 10 éve indította el Boldogságóra Programját, amelyhez mára mintegy 1500 oktatási intézmény csatlakozott. Rajtuk keresztül több ezer pedagógus oktatja a gyermekeket ezzel az egyedülálló módszertannal, melyről bővebb információk ITT érhetőek el – olvasható az alapítvány közlésében.

A Boldogságóra Programban számos hajdú-bihari intézmény is részt vesz, köztük a hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium is. Az iskola tanára, aki maga is boldogságórás pedagógus Lovász-Balogh Edit friss írását ITT olvashatják el.

Ugyanakkor a Boldogságóra weboldalán megjelent beszámolóban nemcsak a program gyakorlati, általános tapasztalatairól olvashatnak, azt hogyan lehet a mindennapokban alkalmazni és az milyen hatással van a diákokra, hanem a hajdúnánási tanulók egyéni visszajelzéseit is megtalálhatják.