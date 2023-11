– Mind a Debreceni Zsidó Hitközség, a Közép- és Kelet-Európai Zsidó Hitközségek és Szervezetek Egyesületének, mind pedig a Debreceni Asztalitenisz Klub elnökeként hangot kell adjak az elmúlt napokban történt rasszista incidens kapcsán, mely mára a sport világát is elérte – írja Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke közlésében.

Kifejtette, a Csorna–Kelen SC NB III. futballmérkőzés 71. percében Remili Mohamed, a vendég fővárosiak játékosa cserét kellett kérjen, mert a mérkőzés alatt „migráns, hamászos robbantós” bekiabálással illették a hazai csapat szurkolói. Úgy gondolja, hogy a szurkolás hevében történtek ezek a meggondolatlan szurkolói bekiabálások, de határozottan állást kell foglalnunk, hogy sem a sport világában, sem pedig az élet bármely területén nincs helye a rasszista kijelentéseknek, ezzel együtt a zsidóságot érintő antiszemita megnyilvánulásoknak. – Sajnálom, és szeretnék elnézést kérni a kiváló futballistától a történtekért – folytatta.

Az október 7-én kirobbant és napjainkban is zajló külpolitikai események arra hívják fel a figyelmet, hogy az amúgy is érzékeny béke világát egy pillanat alatt eltiporhatja egy olyan esemény, melyet Izrael állam határain átlépve a Hamasz-terrorszervezet hajtott végre ártatlan civil emberekkel szemben. Védtelen családokkal, gyermekekkel szemben tették azokat a brutális bűntetteket, amelyek előtt a világ zsidósága és jó érzésű embertársaink, a mai napig értetlenül állnak, gyászolva az áldozatokat, legyünk a világban bárhol is.

Kiemelte, felháborító az a tény, hogy ezek után a világ számos pontján brutális vérengzést éltető megmozdulások zajlanak a második világháborút megidéző, a zsidóság ellen irányuló antiszemita megnyilvánulásokkal.

– Magyarország Kormánya az antiszemitizmus, a kirekesztés ellen, a békés egymás mellett élést hirdetve szólalt fel hazánk békéjéért, a magyar emberek biztonságáért. Ezért is üdvözölendő Magyarország Kormányának tett erőfeszítése az illetéktelen bevándorlási hullámmal szemben. Ezzel szemben viszont nem megengedhető, hogy ártatlanul bárkit is rasszista szavakkal illessenek hazánkban. Meg kell őriznünk hazánk békéjét, távol tartva az antiszemitizmus, a rasszizmus minden megnyilvánulását, felhívva ezzel a figyelmét arra, hogy van a világnak olyan pontja, ahol nincs helye mindezeknek. Ez a pont pedig Magyarország – zárta a hitközség elnöke.