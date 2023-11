A gyermekek gyászával, és általánosabb értelemben vett veszteségfeldolgozásával foglalkozik a Hullámhegyek – Hullámvölgyek elnevezésű, két hetes programsorozat, melynek első elemeként kiállítás nyílt a Méliusz Újkerti Könyvtárában szombaton délután. Kánya Kinga szociológus, a szervező Napfogyatkozás Egyesület elnöke elmondta, immár 22 éve nyújtanak támogatást gyászfeldolgozáshoz; egyik fő missziójuk, hogy úgy beszéljenek a gyászról, illetve a veszteségek hatásairól, hogy az közérthető legyen, továbbá munkatársaik révén igyekeznek elérhetővé tenni a segítséget. Megjegyezte, olyan, társadalmilag kevésbé elfogadott témákról is beszélnek, mint például a gyermekek gyásza, vagy a sérült gyermeket nevelő szülők vesztesége.

A gyermekek gyászát azért tartják fontosnak, mert úgy vélik, ha már gyermekként tapasztalatot szerzünk arról, hogyan kezeljük a veszteségeinket, az felnőttként erőforrássá válik számunkra. – Mindemellett azt valljuk, hogy a gyerekek nélkül ne beszéljünk gyerekekről, ezért is szükséges, hogy kifejezhessék magukat a veszteségeik megéléséről – tette hozzá Kánya Kinga.

Kánya Kinga szociológus, a Napfogyatkozás Egyesület elnöke

Forrás: Kiss Annamarie

Sok féle alkotást küldtek

Szabó Márta, az egyesület elnökségi tagja elmondta, másfél éve, lényegében a járványhelyzet végén hirdettek pályázatot a gyerekek számára három témában; válás, gyász és covid-helyzet, mint veszteség. Bár eleinte aggódtak, lesz-e fogadókészség rá, gyorsan növekvő számban kapták a rajzokat, fotókat, verseket, zenét, és egyéb alkotásokat, határon túlról is, végül összesen mintegy 140-et. Kiemelte azon tanárok munkáját, akik felkarolták a kezdeményezést és akár több diákjukat is támogatták a megvalósításban. Öt vidéki városban – Sopronban, Debrecenben, Pécsen, Miskolcon és Szegeden – mutatják be a tárlatot (helyszűke miatt egy válogatást).

Ezt követően egy tárlatvezetést tartottak az érdeklődők számára a kiállításon, ahol kiemelt helyen vannak a Hajdú-Biharból pályázó gyermekek munkái, az olvasósarokban pedig a beérkezett verseket, novellákat böngészhetik a látogatók. Az is elhangzott, hogy a covid-helyzet témakörében a gyerekek már az ukrán háborús helyzettel kapcsolatos szorongásaikat is papírra vetették.

A tárlathoz minden városban interaktív kísérőprogramok, workshopok és beszélgetések is kapcsolódnak, amelyek közvetlenül szólítják meg az érintett gyerekeket, fiatalokat, a velük foglalkozó családtagokat és szakembereket, illetve az érdeklődőket. (A programokról bővebben: https://gyaszportal.hu/2023/11/01/debrecen-2024-november-10-24/)