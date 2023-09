Én most is itt vagyok az USA-ban és az élet megállt, mindenki csak a TV előtt ül! Az egyetemen nincs tanítás! Rengeteg az áldozat! Emberek ugráltak ki az ablakon a tűz elől a WTC-ből! New York látképe most úgy néz ki, mint egy nagy gomolygó füstgomb! Mindenkit evakuálnak és az összes repülőt töröltek az USA-ban! A környéken a kórházak megteltek sebesültekkel!