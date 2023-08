Debrecen belvárosában, a Fórum bevásárlóközponttól néhány méterre, a Rákóczi utcán van egy elkordonzott, üres telek. Több éve vár beépítésre, ez idő alatt a kordonra tett vásznakat, fekete fóliákat megtépázta a szél, az elkerített területen óriási a gaz, sok a szemét, hamarosan pedig virágzani kezd a parlagfű – megkeserítve ezzel az allergiások életét. De a Rakovszky Dániel utcában is találtunk telket, amin derékig ér a gaz, a város kertségi területein is vissza-visszatér ez a probléma. A Cívishír a debreceni önkormányzathoz fordult, hogy megtudják, mit tehet a hivatal, ha egy ilyen elhanyagolt, gazos, magántulajdonban lévő, városképet jelentős mértékben rontó területet észlel. Arra is szerettek volna választ kapni, hogyan szankcionálhatók a gondozatlan területek, mennyi büntetést szabtak ki ezügyben Debrecenben.

Megtudták, a jegyző növényvédelmi hatásköre a belterületi ingatlanok allergén gyomnövénnyel, így többek között parlagfűvel való szennyezettségének vizsgálatára, továbbá szükség esetén a kényszerkaszálás elrendelésére terjed ki.

Bírságot a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya szabhat.

2022-ben 258 növényvédelmi bejelentés érkezett az önkormányzathoz. Ennek nagy részében, 163 esetben a közterület-felügyelet bejelentése alapján, további 81 esetben lakossági bejelentésre, 7 esetben a társhatóságok megkeresése alapján, 7 esetben pedig hivatalból, saját észlelés alapján indítottak eljárást. A 258 bejelentés közül 104 esetben volt szükség a védekezésre kötelezés (kaszálás) elrendelésére, ezért ezeket az ügyiratokat az önkormányzat áthelyezte a kormányhivatalhoz.

További 27 bejelentés külterületi ingatlanra vonatkozott, ezek hatáskör hiányában szintén átkerültek a kormányhivatalhoz. Közérdekű védekezés elrendelésére (amely során a hatóság maga végzi el a kaszálást, de annak költsége a tulajdonost terheli) végül 10 ügyben került sor, mintegy 4000 négyzetméteren. A közérdekű védekezés elrendelése egy esetben okafogyottá vált, mivel a végrehajtást megelőzően a kötelezett eleget tett a kötelezettségének.

– Bár egyes években, egyes arányokat tekintve lehetnek eltérések, a tendenciák az elmúlt években jellemzően hasonlóan alakultak. Általában 200-400 esetet kezel az önkormányzat évente, melyek többnyire fele-fele arányban származnak lakossági bejelentésekből és hivatali észlelésből. Ezek 20-30 százaléka jut el a védekezésre kötelezés fázisába, míg a közérdekű védekezésre már csak néhány (10-20) esetben van szükség – írták. Kiemelték,

tekintettel arra, hogy minden évben számos lakossági bejelentés érkezik az egyes ingatlanok gyomnövényekkel való szennyezettsége miatt, idén már május elején megkezdték a korábbi években panasszal érintett ingatlanokon az ellenőrzést. Miután észlelték a problémát, a szóban forgó ingatlan kapcsán haladéktalanul megteszik a szükséges intézkedéseket a növényvédelmi eljárás mielőbbi lefolytatása érdekében.

Mit mond a jogszabály?

A földhasználóknak, ingatlantulajdonosoknak jogszabályi kötelezettsége, hogy folyamatosan gondoskodjanak az ingatlanaik gyommentesen tartásáról. Ez végezhető akár mechanikai, akár kémiai módszerrel, azonban a gyomnövények megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni. Ugyanez igaz a termőföldre is: a földhasználó köteles azt művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy ha termelés nem folyik a területen, akkor – a talajvédelmi előírások betartása mellett – a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni – tudták meg a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivataltól.

A növényvédelemről szóló törvényi előírások betartatása belterületen alapvetően az önkormányzat jegyzője, külterületen pedig a kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Az eljárások vonatkozásában lényeges azonban annak ismerete, hogy az érintett területen található-e parlagfű, vagy egyéb allergén gyomnövény.

Parlagfűvel fertőzött területek esetében a helyszíni ellenőrzések elvégzése külterületen a kormányhivatal, belterületen a jegyző hatásköre. Ezekről minden esetben jegyzőkönyv és fényképfelvétel készül. Amennyiben a jegyző a belterületi ingatlan vonatkozásában megállapítja a parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztását, akkor haladéktalanul elrendeli a közérdekű védekezést, azaz a kényszerkaszálást, mellyel egyidejűleg a kormányhivatal növényvédelmi bírságot szab ki. Parlagfűvel fertőzött külterületi ingatlanok esetében mind a helyszíni ellenőrzést, mind a közérdekű védekezést és a növényvédelmi bírság kiszabását a kormányhivatal végzi.

– Amennyiben a belterületi ingatlanon parlagfű nem, azonban egyéb más allergén gyomnövény megtalálható, akkor az önkormányzat helyszíni ellenőrzését követően a földhasználót a kormányhivatal - határidő megadásával – szintén védekezésre, azaz a terület megtisztítására kötelezi. Amennyiben a földhasználó a védekezésre kötelező határozatban foglaltaknak határidőre eleget tesz, mentesül a szankciók alól, vagyis nem kell közérdekű védekezést elrendelni és növényvédelmi bírságot kiszabni. Ha a kötelezett a területet nem tisztítja meg a megadott határidőre, akkor a kormányhivatal növényvédelmi bírság kiszabásáról dönt, a jegyző pedig közérdekű védekezést rendel el. Külterület esetében az ellenőrzést, a növényvédelmi bírság kiszabását, valamint a közérdekű védekezés elrendelését is a kormányhivatal végzi – tudatták.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz 2021-ben 265, 2022-ben 200 növényvédelmi témájú bejelentés érkezett külterületi ingatlanok vonatkozásában magánszemélyektől, civil szervezetektől, valamint más hatóságoktól.

Fontos kiemelni, hogy a kormányhivatal – az éves határszemle keretében – külterületen hivatalból ellenőrzi az elhanyagolt, gyomos-gazos területeket, valamint ennek során végzi a parlagfűvel fertőzött területek felderítését is. A kormányhivatal termőföldek esetében hasznosítási kötelezettség elmulasztása miatt 2021-2022-ben mindösszesen 29 esetben szabott ki földvédelmi bírságot. Ez azokban az esetekben történt, amikor a kötelezettek nem tettek eleget a hatósági figyelmeztetésben foglaltaknak.

A földvédelmi bírság mértékét jogszabály határozza meg, alapja a termőföld AK értéke, a minimuma 20 ezer forint.

– A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal parlagfű jelenléte, valamint egyéb allergén gyomnövények elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt 2021-ben és 2022-ben összesen 172 esetben szabott ki növényvédelmi bírságot. A növényvédelmi bírság összege 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet, ennek mértéke a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától és a parlagfű borítottságtól függ. Ezekben az esetekben a növényvédelmi bírságon túlmenően a mulasztónak a közérdekű védekezés során felmerült költséget, valamint a hatósági eljárás során felmerült eljárási költséget is meg kell fizetnie. A megyei kormányhivatal tapasztalatai szerint parlagfű-fertőzöttség tekintetében Hajdúsámson-Sámsonkert; Debrecen, Meggyes dűlő; Debrecen, Biczó István-kert; Komádi, Magyarhomorog, Berettyóújfalu fokozottan érintett – írták.

Amennyiben a kormányhivatal közérdekű védekezés, azaz kényszerkaszálás elrendeléséről dönt, azt a lezárt ingatlanok esetében a lezárt terület felnyitásával, és a jogosult távollétében is végre kell hajtani.