Az osztályon augusztusban induló Minnesota-program egyénre szabott, élményalapú, absztinenciára orientált, átfogó és multiprofesszionális szemléletű, amely a beteget nem csak a nem ivásig segíti el, hanem megtanítja arra, hogy az életmódváltozást megelőzi a gondolkodás, a beszéd és a cselekedet változása is. Ennek érdekében a Minnesota-modell klasszikus alappillérein túl a pozitív élmények átélésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Gyógyszerekkel is segítenek a résztvevőknek, de nem ez a program legfontosabb része.