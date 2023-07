Július 3-án elkezdődött a diákmunkások nyári foglalkoztatása a nyírségi településen. Újfalusiné Jobbágy Ibolya, a polgármesteri hivatal dolgozója elmondta, hogy júliusban tíz, augusztusban hét diákot tud foglalkoztatni az önkormányzat a hozzá tartozó közintézményekben. Segítenek fiatalok a polgármesteri hivatalban, a művelődési házban, a könyvtárban és az idősek otthonában is.

Családbarát napközi

A polgármesteri hivatalban ketten adminisztratív munkát látnak el, ketten pedig, folytatva a tavaly megkezdett jó példát, a hivatalban dolgozó édesanyák gyermekeinek felügyeletét látják el. Nagyné Jobbágy Piroska jegyző szerint a „hivatali napközivel” mindenki jól jár. – A diákok dolgozhatnak, megkereshetik zsebpénzüket, az anyukák nyugodtabban végezhetik a munkájukat a nyári hónapokban is, a csemeték pedig gyermekek között, felügyelet mellett, biztonságban tölthetik a vakáció néhány hetét – mondta örömmel a jegyző. Amikor ott jártunk, három gyerek volt a napköziben, a többiek csak a következő héten jönnek, mert addig más tábor programján vesznek részt.

Az első három „hivatali napközis” – Csenge, Boróka és Marci – élvezte a diákmunkás lányok, Piránszki Szandi és Szemán Betti vendégszeretetét. Ők már tavaly is vezettek a hivatalban napközis tábort, ezért idén is szívesen jöttek vissza. A jövőre ötödik osztályos Kövér Marci nagyon pontosan és frappánsan fogalmazta meg, miért is szereti a hivatali napközit. – Itt jó programokat szerveznek a ránk vigyázó lányok, sokat játszunk, nevetünk. Itt közel lehetünk az anyukánkhoz, ami nekünk is jó, de biztosan ők is nagyon örülnek ennek, pedig egyáltalán nem zavarjuk őket a munkájukban – mondta bölcsen Marci.

