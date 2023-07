Márciusban kezdték Nyíracsádon a mezőgazdaságban dolgozó közfoglalkoztatottak a munkát, és bizony csaknem az év végéig nemigen lesz megállás. Persze csak akkor, ha az időjárás is úgy akarja. Ezzel egyetért Lakatosné Nagy Erzsébet, a mezőgazdaságban dolgozó közfoglalkoztatottak vezetője, aki teljesen biztos a hozzá tartozó asszonyok pontos és odaadó munkájában és bizakodó az időjárás tekintetében is.

A vezető elmondta, hogy az első primőr zöldségek már kora tavasszal az óvodások asztalára és az idősek otthonába kerültek, de hamarosan megkóstolhatják a hazai paprikát és paradicsomot is.

A Kossuth utcai kertben szeder és málnatövek évelnek, a Buzitán lévő kertben pedig mostanra „állt be” a szederültetvény, ami bőséges terméshozamot jósol. A legtöbb zöldségféle a savanyító üzem szomszédságában, a Rákóczi utcai kertben várja a gondoskodást, amit meg is kap minden növény, hiszen már zöldellnek a leveszöldségek, gyönyörű a cékla, a nyári káposzta, megérett a borsó, hatalmas bokra van a burgonyának, de már előkészítették a téli káposzta helyét is. A gyümölcsök közül a szeder után a málnára van a legnagyobb kereslet, hiszen abból nagyon kevés van a faluban. A csoportvezető elmondta, arra nagyon ügyelnek, hogy az óvoda és az idősek otthona legyen az első, jusson elegendő nyersanyag a savanyító üzemnek, de bízik benne, hogy a lakossági igényt ki tudják elégíteni.

Ameddig a szem ellát, gyönyörűen zöldellnek a kert növényei, amik nemcsak szépek, de vegyszermentesek is

Forrás: Kedves Zilahi Enikő

Zöldülnek a fóliák is

A kert első részén álló három fóliában paprika érik csúsztatott ültetéssel, így szakaszos az érés, ez biztosítja a folyamatos feldolgozást és értékesítést is, ami július közepétől indulhat be igazán. A kert egyik büszkesége az úgynevezett „nagy” fólia. – Nagy előnye ennek a nagy fóliának, hogy hatalmas a belső tere, kényelmesen növekedhetnek benne a zöldségek, és nem utolsó sorban jól lehet szellőztetni. Az öntözést csepegtető módszerrel oldjuk meg, így kapják a tövek a vitamin oldatot is – magyarázza a csoportvezető. A gondos munka szemmel láthatóan meg is hozta a gyümölcsét, vagyis a zöldségét, hiszen már június végén fürtökben lógott a töveken a paradicsom, ami azóta folyamatosan érik is. A nagy fóliában lévő uborka értékesítése hetekkel ezelőtt megkezdődött, hiszen a vegyszermentes, hazai biozöldségre nagy a kereslet. Jutott az idősek otthonába, az óvodába, és a lakosság ellátása is folyamatos.

A támrendszeres uborka kiültetése kicsit késett ugyan, de már az is szépen fejlődik. A csoportvezető azt is elmondta, hogy a mezőgazdaságban dolgozó közfoglalkoztatottaknak nemigen lesz idejük pihenőre az idén sem, hiszen, ha az intézmények és a lakossági igényeket ki akarják elégíteni, akkor bizony meg kell fogni a munka végét az egyre gyarapodó művelési területen.

