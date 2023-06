Már az anyatejjel szívta magába a pedagógiát Józsáné Farkas Tünde, aki az országban elsőként a közelmúltban kapta meg a kultúráért és innovációért felelős miniszter által adományozható Bölcsődékért díjat kisgyermeknevelőként. Mint mondta, édesanyja óvónő volt, így látta a pedagógus szakma szépségét, s mikor pályaválasztásra került a sor, nem is volt kérdés számára, hogy gyerekekkel foglalkozzon. – Mindenképp 6 éve alatti gyerekekre gondoltam, ezért az érettségi után képesítés nélküli óvónőként dolgoztam egy évet, azonban azt éreztem, hogy nem vagyok a helyemen.

Úgy hozta az élet, hogy épp a Varga utcán sétálgattam, amikor megláttam egy debreceni bölcsődét, gondoltam egyet, bementem megkérdezni, van-e lehetőség kisgyermeknevelőként munkába állnom. Szerencsémre pont volt egy szabad állás.

Azt gondolom, valahogy a sors is azt akarta, hogy erre a pályára kerüljek, mert itt végre teljesnek éreztem magam. Munka mellett megszereztem a szükséges felsőfokú szakképesítéseket, s immár 33 éve – ugyanazon a helyen – gondozom a Varga Utcai Bölcsődébe járó gyerekeket – fogalmazott Tünde, aki úgy véli, ez alatt a 3 évtized alatt nyilván változott a világ, de a kötödés ugyanúgy 33 évvel ezelőtt is megvolt a szülők és gyermekük között, mint most.

Nagy felelősség van rajtunk, hiszen ezeknek az édesanyáknak a féltve őrzött kincsükre kell vigyáznunk, gondoznunk, nevelnünk őket – hangsúlyozta.

Józsáné Farkas Tünde

Forrás: Czinege Melinda

Babusgató szeretet

Józsáné Farkas Tünde szerint a korukból adódóan is sokkal több testi közelségre van szükségük a bölcsődéseknek, mint az óvodásoknak.

Mi vagyunk a tyúkanyók, aki köré odagyűlnek a kiscsibék. Ha pedig a gondozás szemszögéből vizsgáljuk, hozzánk már egész babakorban is kerülhetnek a kicsik, így nálunk tanulnak meg járni, önállóan enni, továbbá a szobatisztaság útján is mi kísérjük őket

– fűzte hozzá. A bölcsődébe szoktatáskor a szülői elválás sosem egyszerű, ugyanakkor Tünde úgy véli, ahhoz, hogy az anya szívesen ott hagyja a gyermekét az intézményben, elengedhetetlen a kisgyermeknevelő és a szülők között a bizalom, melynek csíráját már az első szülői értekezleten megpróbálják elültetni. – Számunkra óriási előny, hogy beszoktatás előtt meglátogatjuk a családokat, akiket így a saját környezetükben ismerhetünk meg. Ennek köszönhetően mire a gyermek először belép a bölcsőde kapuján, már félig ismerjük egymást – jegyezte meg.

Tünde számára szívmelengető érzés, amikor szülők húsz, harminc éve távlatából megköszönik a munkáját, s azt mondják, kisgyermeknevelőként ő is hozzájárult ahhoz, hogy egykor bölcsis gondozottjának ma sikeres és szép élete van.

Színtiszta szeretet

– Bölcsődékért díj hatalmas elismerés számomra; nehéz volt elhinni, hogy én vagyok az első, aki ezt a minisztérium által kiadott díjat átvehette, mint kisgyermeknevelő. De nem csak én, a családom és a kollégáim is nagyon büszkék rám. Azt gondolom a vezetőim megelégedettsége, a szülők visszajelzése és a gyerek iránti szeretetem – ami mindig látszik rajtam – az, ami miatt alkalmasnak találtak erre a díjra.

Reggel, ha belépek a bölcsőde ajtaján jó kedvem lesz, elfelejtem a gondjaimat, hiszen a gyerekek mosolya mindent felülír

– húzta alá.

PTZ