A génjeinkben van, hogy mindig vannak céljaink, és előre kell mennünk. Ménes Andrea polgármester és Tasó László honatya köszöntője után ezzel a mondattal összegezte a Vámospércsi Vágtát Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke szombat délelőtt. – A magyarság bebizonyította, hogy van mit féltenünk, az ország és a jövője is a miénk – fűzte hozzá. Mónus József Európa- és világbajnok, többszörös világrekorder íjász is színpadra lépett, és Pajna Zoltán „kapitánynak” címzett jelentéstételt, melyben a nemrég Isztambulban megnyert íjászversenyről számolt be.

A Hajdú hagyományok nyomában elnevezésű programsorozat részeként gyűltek össze lovasok és lovaik a település füves pályáján, hogy a Nemzeti Vágta előfutamaként hagyományteremtő szándékkal megrendezett versenyen megmérettessék magukat. A reggeli eső a fűnek tett csak jót, a lovasverseny résztvevőit viszont óvatosságra intették a csúszásveszély miatt.