Korábban említette, hogy a Covid miatt felhagytak a kispályás focival. Talált más sportolási lehetőséget a futball után?

Voltak próbálkozásaim, belekóstoltam többek között a teniszbe és a fallabdázásba, de rá kellett jönnöm, nem az én sportágaim. Nagyon szerettünk a volt kollégáimmal röplabdázni, kosárlabdázni. Viszont nem olyan régen óriási váltás történt az életemben: elkezdtem rendszeresen kerékpározni. Először a feleségem lett elkötelezett híve ennek a sportágnak, majd csatlakoztam hozzá. A biciklizés igazi szerelemmé vált, már túrákon is részt veszünk, körbetekertük a Tisza-tavat, a balatoni kiskört, s megtettük a 300 kilométeres Tarvisio–Trieszt távot is. Szerencsére társakra találtunk a hobbink kapcsán, mert a gyerekeink és a barátaink is benne vannak egy-egy túrában.

A kerékpározás az új szerelem

Forrás: Bodó Sándor-archív

Milyen meccseket, sporteseményeket néz szívesen?

Nálam a foci mindenek fölött áll, a világ- és Európa-bajnokság, a Bajnokok Ligája és a Loki-meccsei prioritást élveznek. Emellett az olimpiai közvetítéseket is szívesen nézem. Amíg a DVSC az Oláh Gáboron játszotta a mérkőzéseit, szinte egy találkozóról sem hiányoztam, még az sem zavart nagyon, amikor a nyakamba köpködték a szotyit, mert annyira közel ültünk egymáshoz. Most is megnézem a piros-fehéreket, ha az elfoglaltságaim lehetővé teszik, akkor kimegyek a Nagyerdei Stadionba, ha nincs annyi szabad időm, akkor a televízió előtt ülve szurkolok a fiúknak. Bevallom, a Ferencváros és az Újpest legyőzése szívet melengető érzést jelentett a számomra! Nem tudom megtagadni a múltam, így természetesen a kézilabdázás eseményeket is nyomon követem, főleg a Szeged és a Veszprém meccseit nézem. Bevallom, nem egyszer eszembe jut, hogy milyen jó lenne, ha helyi gárdának szurkolhatnék a két nagy csapat ellen! Hiányzik, és egyben nagyon sajnálom, hogy nincs Debrecennek, vagy a megyének NB I.-es férfi kézilabdacsapata.

Van kedvenc sportolója?

Nincs, nem kötöm személyhez a rajongást. Viszont elismerésem az élsportolóké, mert a kimagasló eredményükhöz nagy szorgalom, kellő alázat, kitartás, vagányság és sportszerűség is szükséges.

Melyik az a sportesemény, amire örök élményként tekint?

Ez egy negatív élmény, méghozzá az 1986-os labdarúgó-világbajnokságon megrendezett Magyarország–Szovjetunió összecsapás. Akkor a sorkatonai szolgálatomat töltöttem Baján, s emlékszem, hogy a laktanyában felfokozott hangulat uralkodott: rengetegen vártuk a klubszobában a meccset, még a kantin is kinyitott. Aztán mire kibontottuk a Ropit és a kólát, már 0–2 volt az állás. De hogy ne csak a rossz emlékek jöjjenek elő, elárulom, ha az olimpián nyerni tudunk, akkor a Himnusz alatt néma csendben és párás tekintettel nézzük a honfitársunkat a dobogó legfelső fokán.

Van olyan sportrendezvény, ami szerepel a bakancslistáján?

A saját közösségünk élményeit tartom a legtöbbre, így szívesen vizionálnék egy olyan telt házas mérkőzést, ahol a Sárrétudvari legyőzi a Püspökladány focicsapatát. Számomra ezek az igazi sportélmények. Lehet, az is közrejátszik ebben, hogy a háttérben zajlik a zrika a polgármester között, nagyban megy az adok-kapok, mert ez egy szigorú világ.

Amúgy nagyon várom, hogy a településvezetők többet és jobban segítsék a helyi sportéletet. Akár a személyes megjelenésükkel is, mert a közéleti szereplők plusz motivációt jelenthetnek mindenki számára, sőt kontrollszerepet is betölthetnek a nézőtéren.

Már hallottunk a Bodó Teamről, ahol csak a család tagjai kézilabdáznak. Hogyan tovább, folytatódik a tradíció?

Szerintem fontos a sport szeretete, igazi családi, közösségi élményt nyújt. Éppen ezért, a gyerekeimnek, minden fiatalnak azt mondom, ha bennetek van a spiritusz, legyetek élsportolók, de mellette legyen valami hivatásod. Azt tapasztaltam, a sportkarriert követően sokan magányossá váltak, nem tudtak mit kezdeni a civil élettel, s ezáltal magukkal sem. Az élsportolók burokban élnek, ami kívülről vonzó, de belülről kutya kemény világ, ami maximum 10-15 évből áll. Éppen ezért kell felkészülni a sport utáni mindennapokra is.

Személyes tapasztalatom: a sport minden nehézségen átsegít.

Boros Norbert