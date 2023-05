Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora kifejtette, hogy 2017 óta tart az egyetem és a cég kapcsolata. – A betegségek száma sajnos egyre nő, az Onkoradiológiai Klinika napi kezelési esetszáma 200 felett van. A terápia biztonsága emiatt is kulcskérdés. A tesztelésre megkapott felügyeleti szoftver még nem elérhető a piacon, jelenleg fejlesztési stádiumban van. Bízunk abban, ha végül a humánterápia részévé válik, akkor az eddigieknél jóval kevesebb mellékhatással és nagyobb biztonsággal tudunk onkoradiológiai kezeléseket végezni – hangsúlyozta.

Sampath Telikicherla Kandala, a GE HealthCare onkológiai képalkotó modalitás vezérigazgatója elmondta, hogy a szoftver nagymértékben növeli a vizsgálatok és a kezelések pontosságát. – A daganatos betegek nagy hányada kap sugárkezelést, amely amellett, hogy rendkívül összetett folyamat, nagy fokú precizitást is igényel. A sugárterápiás kezelés általában 10-12 lépésből áll, és más terápiás lehetőségekkel is összekapcsolódik, de ezekkel nem mindig működik együtt zökkenőmentesen. A szoftver erre próbál megoldást találni – emelte ki. Megtudtuk azt is, hogy a program zökkenőmentes adatátvitelt biztosít a különféle folyamati rendszerek között, illetve nagy előnye, hogy a már meglévő programokra is rátelepíthető, így biztosítva ezek integrációját. A szoftver elsődleges célja, hogy a betegek az első konzultáció után minél hamarabb eljussanak a tényleges kezelésig.

– Az egyetem vezetőségének köszönhetően az elmúlt időszakban hatalmas fejlődésen ment keresztül a debreceni sugárterápiás eszközpark, amely európai szinten is megállja a helyét. Az ehhez kapcsolódó tudás teszi lehetővé a GE Healthcare által kifejlesztett szoftver tesztelését. Célunk, hogy minél magasabb szinten végezhessük betegellátási tevékenységünket – fogalmazott a sajtótájékoztatón Kovács Árpád, a DE KK Onkoradiológiai Klinika igazgatója.

Ferenczi Lehel, a GE HealthCare Adat és Analitikai ügyvezető igazgatója úgy vélekedett, hogy Debrecenben világszínvonalú környezet, professzionális eszközök és magas szintű tudás áll rendelkezésre. – A lehetőségek tárháza végtelen, a szoftverben rejlő potenciált az oktatók és a diákok bevonásával még inkább ki tudjuk majd aknázni. Ezzel szeretnénk hozzájárulni a hazai oktatás színvonalának emeléséhez – tudatta.

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja örömtelinek nevezte az eseményt, amely által egy újabb mérföldkőhöz ért a GE és a Debreceni Egyetem közötti együttműködések sora.

