Köss belénk címmel tavaly szeptemberben, a magyar népmese napja alkalmával indult útjára Marosvásárhelyen az a felhívás, mely a mese jótékony hatásaira hívja fel a figyelmet. A részletekről az akció debreceni szervezője, Debreceni Beáta mondta el szerdán a Haonnak a legfontosabb tudnivalókat.

Az ötletgazda Kádár Annamária pszichológus, a Mesepszichológia című könyv szerzője. Szakmai törekvése az érzelmi intelligencia fejlesztése a mesék által, a mese gyógyító ereje, önismeret és személyiségfejlesztés.

Meghívott vendégként a debreceni Pagony könyvesboltban is sikerrel tartott interaktív, családias hangulatú előadásokat, most Marosvásárhelyen szervez kulturális fesztivált, ahol ezt a Guinness-rekordkísérletet is meghirdették.

Célunk, hogy a világ minden tájáról érkező kisebb-nagyobb sáldarabokat egybekötve létrejöjjön egy hatalmas, mindent körbeölelő fesztiválsál

– tudatta a szervező, hozzátéve, hogy a sál szimbóluma nem más, mint a mese mindenkit összekötő ereje.

Elmondta, hogy a [email protected] címen egyénileg és közösségben egyaránt lehet jelentkezni egy 20 centiméter széles, bármilyen hosszúságú sáldarab elkészítésére, és reményeik szerint nemcsak az eddigi, 1450 méteres magyar rekordot döntenék meg, hanem a világrekordot is a végül összeállított fesztiválsál révén.

A kezdeményezés a júniusban megrendezendő marosvásárhelyi Kult Alternatív Kulturális Fesztiválon zárul. Közös kötögetéssel is csatlakozhatunk az akcióhoz a találkozón június 8-án, a nyilvános kötés világnapján.

