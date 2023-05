Két évvel ezelőtt indult el a Rózsai Tivadar Református Általános Iskola épületének felújítása és bővítése. A Hajdúhadházi Református Egyházközség mintegy fél milliárd forint uniós támogatásból megvalósuló beruházásának a tervek szerint tavaly októberre be kellett volna fejeződnie, azonban aki a napokban a hajdúhadházi Kossuth utcán járt, láthatta, hogy még jelenleg is zajlanak a munkálatok. Az építkezést Kovácsné Takács Emese és Kovács Zoltán református lelkészekkel jártuk be, akik megosztották, miért csúszott majd egy évvel a projekt tervezett befejezése.

A beruházást a kivitelezési szerződésben foglaltaknak megfelelően határidőre a kivitelezést végző cég nem tudta megvalósítani és 2022. október 18-án a munkaterületről is levonult, körülbelül 150 millió forint értékű el nem végzett munkát hagyva maga után. Az egyházközség a kivitelezési szerződést felbontotta és megtette a szükséges jogi lépéseket

– idézték fel az egyházközség vezetői.

Kovácsné Takács Emese és Kovács Zoltán református lelkészek vezettek körbe a munkaterületen

Forrás: Bekecs Sándor

Mindezekkel párhuzamosan pedig keresniük kellett új kivitelezőt, aki befejezi az iskolát, ugyanis a támogatási szerződés értelmében a projektet nyárra le kell zárniuk, a kapott támogatással el kell számolniuk. – Több vállalkozótól kértünk be árajánlatot, lett is egy új kivitelezőnk, aki mintegy 197 millió forintért vállalta, hogy befejezi az iskolát. Az építkezés így februárban folytatódott és április 30-ig kell befejezni a kivitelezést – mondta Kovácsné Takács Emese, majd hozzátette:

több mint duplájára emelkedett a projekt összköltsége, ami így meghaladja az egymilliárd forintot.

Ezt követően elindítják a műszaki átadás-átvételi, majd a használatba vételi engedélyezési eljárásokat és a pályázat végelszámolását május 28-ig.

– Így önhibánkon kívül egy évet csúszott az építkezés, tavaly ilyenkor kellett volna ott tartanunk, ahol most tartunk. Nagyon hálásak vagyunk a szülőknek a megértésükért, türelmükért – vette át a szót Kovács Zoltán lelkész. Az elmúlt két év tanítási napjait rendkívüli körülmények között töltötték a diákok. Az egyházközség több tantermet alakított ki a templomban, a parókián, a református óvoda tornatermében, illetve az önkormányzattól bérelt egyik épületben.

Ezek nem a szokványos méretű termek, vannak közöttük szűkösebbek, ezért is vagyunk nagyon hálásak a gyerekeknek és a pedagógusainknak a kitartásukért, türelmükért

– tette hozzá.