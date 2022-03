Kovácsné Takács Emese református lelkész kérdésünkre elmondta: nagy igény mutatkozott az iskola bővítésére, ezért is pályáztak a támogatási forrásra. – Többek között szükségünk volt egy tornateremre. Eddig a testnevelésórák megtartására egy arra alkalmas helyiséget béreltünk, de annak rendezvényei miatt nehézkes volt néha összeszervezni a tanítási alkalmakat – fejtette ki. Az iskolába tíz osztályban, összesen 275 diák jár. A munkálatok tavaly tavasszal kezdődtek és várhatóan idén ősszel fejeződnek be. Addig a gyerekek református templomban, a parókián és a városban bérelt helyeken tudják a tanórákat látogatni.

A beruházás részeként beépítik az épület tetőterét, kialakítják az előírásoknak megfelelő méretű és mennyiségű tantermeket, csoportszobákat, iroda- és egyéb kiszolgálóhelyiségeket, valamint a könyvtárat és az informatikai termet is Épül továbbá egy „A” típusú tornaterem. Továbbá a Kossuth utca irányában bővítenek is: ezen a részen kap helyett többek között az étkező és a tálalókonyha. Az intézményben akadálymentes mosdót alakítanak ki, illetve akadálymentes parkolót is építenek hozzá. A korszerűsítés eredményeként az intézményben a modern követelményeknek megfelelő oktatásra nyílik majd lehetőség, melyet mind az építészeti megoldások, mind a korszerű gépészeti megoldások biztosítanak.

BS