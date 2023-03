Ahogyan az otthonunk körül megszaporodnak a teendők a rügyfakadást követően, úgy a város közterületein is, ezért megkezdődött a tavaszi nagytakarítás Debrecenben. A 2019-ben elindult, új városüzemeltetési tervben rögzített program idei feladatairól kedden számoltak be az Egressy Béni téren, ahol egy modern játszótér tisztítása zajlott épp.

Papp Viktor, a debreceni közgyűlés Fidesz-KDNP-frakciójának vezetője elmondta, a program célja, hogy tisztábbá rendezettebbé, otthonosabbá tegyék a város közterületeit, a közösségi közlekedés útvonalait, a lakótelepeket, a belvárost, a Nagyerdő sűrűn látogatott tereit, a kondiparkokat, játszótereket.

Csaholczi Attila és Papp Viktor a keddi sajtótájékoztatón

Elhangzott, a Zöld Város Programban eddig összességében 260 ezer négyzetméteren újult meg minőségi zöldfelület. Ezúttal ezeket is bevonták a nagytakarítási tervbe.

Debrecen évről évre többet költ a zöldfelületek, közterületek, parkok fenntartására, kezelésére. Idén erre a költségvetésben 1,7 milliárd forint áll rendelkezésre

– nyilatkozta Papp Viktor.

Az önkormányzat munkatársai és a megbízott vállalkozók a március közepén elkezdett teendőket várhatóan áprilisban fogják befejezni. A munkafolyamat részeként virágágyásokat frissítenek, metszenek, gallyaznak, gépekkel megtisztítják az utakat, járdákat és levágják az utakra belógó faágakat.

Csaholczi Attila önkormányzati képviselő elmondta, a Zöld Város programban tíz játszóteret építettek, most többek között az ezeken lévő eszközöket is lefertőtlenítik, rendbe rakják a környezetüket. Végezetül az önkormányzati képviselők arra kérték a debreceni lakosokat, hogy érezzék magukénak a környezetet, s ugyanúgy, ahogyan otthon, tartsák fenn sokáig a rendet. A tavaszi nagytakarítás eredménye akkor lesz hosszútávú, ha a helyiek is vigyáznak a tisztaságra.

HaBe