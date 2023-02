Február 1-től a dohányzási célú gyógynövénytermékeket is kizárólag dohányboltokban lehet értékesíteni. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága hirdetményében a következőképp definiálja ezeket: a dohányzási célú gyógynövénytermékek jellemzően hevítés útján fogyasztható, dohányt nem tartalmazó, tealevél alapú, nikotintartalmú vagy nikotinmentes termékek. Tehát ezek nem azonosak a dohánytartalmú, új dohánytermék-kategóriákba tartozó, szintén hevítés útján fogyasztható dohánytermékekkel.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény módosításával ezek a termékek is jövedéki adókötelesekké váltak és áruk emelkedett. Azok a kiskereskedők, akik a törvénymódosítást megelőzően jogszerűen szereztek be és értékesítettek dohányzási célú gyógynövénytermékeket, meglévő készleteiket 2023. július 1-jéig forgalmazhatják, azonban új készletet 2023. február 1-jét követően már nem szerezhettek be.

Az egyik debreceni dohányboltban érdeklődtünk a változásról, tapasztalatokról. A februártól bekerülő termékek ára dobozonként 700 forint környékén lesz, de mivel még néhány hónapig máshol is kapható, így a trafikok majd csak tavasszal terveznek beszerezni ezekből.

Tapasztalataink szerint egyelőre a hagyományos cigaretták népszerűbbek, azonban a fiatal felnőtteknél már jellemzőbbek a hevítős változatok. Előbbieknél egyébként nemrég volt áremelkedés, átlagosan 60 forint dobozonként, azonban sokakat ez késztet arra, hogy csökkentsék ezekre a kiadásaikat

– tudtuk meg. Ami nagyobb dilemmát okozhat a fogyasztóknál, az az októberben történő változás lesz, amikor kivezetik az ízesített dohánytölteteket.

Nem biztos, hogy elősegíti a leszokást

– Úgy gondolom, nehezebb helyzetbe kerülnek most azok, akik az egészségtudatoságuk érdekében, korábban a nikotint és a kátrányt ezekre a gyógynövényalapú termékekre cserélték. Ez egy olyan árucikk, ami tulajdonképpen a dohányzás helyettesítését szolgálja káros anyagok nélkül. A mostani változások miatt sokak vagy visszaszoknak majd a hagyományosra, vagy megpróbálják olcsóbban, nem legális módon beszerezni a gyógynövényes változatokat – vélekedett az egyik debreceni lakos. Egy fiatal felnőttekből álló, dohányzó társaságot is megszólítottunk. Ők a külön-külön megvásárolható dohányból, cigipapírból és füstszűrőből összetekert cigarettát szívták. Elmondták, körülbelül 2500 forintból 3 doboz hagyományos cigaretta mennyiségét tudják így előállítani, ezért tették le ez mellett a voksukat.

A további áremeléssel kapcsolatban a társaság között megoszlottak a vélemények: volt, aki azt mondta, hogy a drágulás mellett is ugyanúgy vásárol, míg mások elgondolkodnak a leszokáson.

– Hevítős dohányterméket szívok, ami a hagyományosnál olcsóbb és kevésbé káros. Arról még nem hallottam, hogy az ízesítettet ki akarják vezetni, azonban, ha tényleg így van, akkor érthetetlennek tartom ezt a lépést, mivel viszonylag sűrűn hoztak be új ízeket az elmúlt fél évben – mondta kérdésünkre Sarolta. Hozzátette: ha tovább drágul a hevítős termékek ára, akkor inkább visszaszokik a tekerősre, ami a leggazdaságosabb. Kitti korábban hagyományos cigarettát szívott, majd áttért a nikotinos, hevítős dohánytermékekre. Kérdésünkre elmondta, vissza már nem szeretne szokni, ha pedig tovább drágulnak a dohánytermékek, akkor inkább a leszokás útjára tér rá.

BS