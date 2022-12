– Nemcsak Debrecen jelenlegi állapotáért, hanem jövőjéért is felelősek vagyunk. A D2030 program kiemelten fontos eleme a fenntarthatóság, amely meghatározza fejlesztési elképzeléseinket is. Ebben az évben a Zöld Város Program részeként újult meg az Újkert, a Petőfi tér és a Tócóskert is, emellett megkezdtük a véderdősítést, miközben a gyermekek számára is élhetőbbé tettük a várost – fűzte hozzá a felvételhez Debrecen polgármestere.