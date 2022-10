A barátság és a kiengesztelődés padjának megáldásával és ünnepi műsorral koronázták meg a Szent Efrém-iskola tízéves fennállása köré szervezett programsorozatot pénteken. Az intézménynek 2012 óta fenntartója a Hajdúdorogi Főegyházmegye, ebből az alkalomból Kocsis Fülöp érsek-metropolita köszöntötte először a megjelenteket az iskola udvarán. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a görögkatolikus iskolák idei mottója úgy szólt: Úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a világmindenségben.

Sötét felhők közelítenek az országunk és egész Európa felé, de ilyen felhők mindig is voltak a történelemben. Nekünk arra kell figyelnünk, hogy úgy ragyogjunk a belső fényünkkel, mint a csillagok

– fogalmazott.

Kocsis Fülöp

Forrás: Czinege Melinda

Papp László polgármester úgy vélekedett: tíz év történelmi léptekben talán nem nagy idő, különösen, ha arra gondolunk, hogy az egyházak szerepe az oktatásban évezredes múltra tekint vissza. Hozzáfűzte, hogy az állam meghatározó szereplője az oktatásnak, de Európa történelmében évszázadokon keresztül az egyház töltötte be a legfontosabb szerepet az oktatás ügyében. – Számomra rendkívül megnyugtató, hogy mind Magyarország, mind Debrecen életében az egyházak oktatásban betöltött szerepe egyre erősebb – mondta. Felidézte, a diákok száma 12 éve erősen csökkenő tendenciát mutatott, ami dilemma elé állította a városvezetőséget többek között az akkori Bányai Júlia Általános Iskola sorsával kapcsolatban. – Bebizonyosodott, hogy a nagy zenei múlttal rendelkező iskola sorsa a görögkatolikus egyház mint iskolafenntartó kezében jó helyen van – összegzett a polgármester.

Diákjainak több mint egynegyede tanul egyházi fenntartású oktatási intézményekben. Ezek az iskolák a gyerekek lelki-szellemi fejlődésére más hangsúllyal figyelnek oda, ami nagyon helyes törekvés. Különösen azért, mert évek óta a világjárvány, a háború és annak szomorú következményei árnyékolják be az életünket, de az egyházi fenntartású iskolák a szeretet és a béke szigeteként működnek tovább – szögezte le.

Papp László

Forrás: Czinege Melinda

Kodály üzenetével

Vas Péter intézményvezető ünnepi beszédében először arra emlékeztetett, hogy az elmúlt tíz tanév feladatokban és változásokban is igen gazdag volt. – Felújították az óvodát, megszépült az iskola külső homlokzata és korszerű energetikai beruházások valósultak meg. 2020 szeptemberében átvehettük a megújult Szent Efrém Tornacsarnokot is – emlékezett vissza. Az igazgató kiemelte, hogy mára a város oktatási életének szerves részévé vált az intézmény, emellett sikert sikerre halmoznak az iskola világhírű kórusai, a Szivárvány Gyermekkar és a Lautitia Kóruscsalád. Az igazgató az iskola fontos küldetéséről is beszélt. Hangsúlyozta, hogy Kodály Zoltán országában a zenei nevelés utolsó bástyaként maradt meg, töretlen hittel és lendülettel.

SzD