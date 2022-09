Általános orvosok tették le esküjüket szombaton a Debreceni Egyetemen. Az Általános Orvostudományi Kar ünnepségén a magyar, illetve az angol nyelven folytatott képzést befejezve, több mint 180 magyar és külföldi állampolgárságú végzős hallgatót avattak orvossá – közölte a hirek.unideb.hu.

- Szívből remélem, hogy találkoztak igazi tanárokkal is, olyanokkal, akiktől nemcsak szakmai tudást, hanem emberséget is tanultak. Legyenek büszkék arra, hogy tudásukat és orvosi diplomájukat az ország egyik legnagyobb és legrangosabb egyetemén és orvoskarán szerezték meg, amely európai összehasonlításban is megállja a helyét – emelte ki ünnepi köszöntőjében Mátyus László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja.

A professzor hozzátette: a Debreceni Egyetemet mindig a stabilitás és a töretlen fejlődés jellemezte, mindig nyitott volt az új eszmék iránt, ugyanakkor megőrizte az orvosképzés értékeit és most is készen áll arra, hogy a változó külső körülmények mellett is tovább fejlődjön. Mátyus László hangsúlyozta, hogy a most végzett orvosdoktorok rendelkeznek azzal a modem ismeretanyaggal, amely lehetővé teszi, hogy megfeleljenek az orvossal szemben támasztott magas elvárásoknak, és bizonyították azt is, hogy szakmai felkészültségük mellett, emberi kiállásuk alapján is méltóak az orvosi hivatáshoz.

Az Általános Orvostudományi Kar általános orvos szakán 104 magyar és 80 külföldi állampolgárságú hallgató végzett, akiket az eskütétel után avattak általános orvosdoktorrá a szombati ünnepségen.

- Önöknek most már kötelességük lesz tudományos törekvésükkel kiérdemelt hivatásuknak tekintélyét megóvni, nemkülönben szaktudományuknak és a Debreceni Egyetemnek, melynek orvosdoktorai sorába önöket ezennel beiktattuk, gyarapodását és virágzását, s ezzel hazánk javát hathatósan előmozdítani – köszöntötte a felavatott orvosokat Tőzsér József élettudományokért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettes.

Az orvosdoktor-avató ünnepi tanácsülésen kimagasló tevékenységéért több, most végzett hallgatót és oktatót is kitüntettek. Mester Ágnes most felavatott orvosdoktor Rektori Elismerő Oklevelet vehetett át eredményes és lelkiismeretes munkájáért. Ajose Oluwabukunmi Stephen, Bernát Brigitta Renáta, Burghardt Zsófia, Ejiogu Nnenna Somtochukwu Sandra, Mészáros Zsófia Réka, Onozaka Mikako, Rátonyi Dávid, Vo Minh Doan pedig DETEP-oklevelet kapott a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában végzett munkája elismeréseként.

A Kar Kiváló Oktatója kitüntetést Megyeri Attilának, a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet adjunktusának, Váróczy Lászlónak, a Belgyógyászati Intézet egyetemi docensének és Szűcs Attilának, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház orvosigazgatójának ítélték oda.

Pro Facultate kitüntetésben részesült Turchányi Béla, a Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszéken végzett kiemelkedő tanszékvezetői tevékenysége elismeréseként.

Az ÁOK magyar és angol nyelven tanuló hallgatói évfolyamonként megválasztották az általuk legkiválóbbnak tartott egyetemi oktatókat, akiket a kar az ÁOK Év Oktatója kitüntetéssel jutalmazott.

Az elismerésben Szöőr Árpád, a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet adjunktusa, Lontay Beáta, az Orvosi Vegytani Intézet egyetemi docense, Csernoch László professzor, az Élettani Intézet igazgatója, Matta Csaba, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet adjunktusa, Koncz Gábor, az Immunológiai Intézet egyetemi docense, Papp Zoltán, a Kardiológiai Intézet egyetemi tanára, Pórszász Róbert, a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet egyetemi docense, Megyeri Attila, a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet adjunktusa, Oláh László, a Neurológiai Tanszék egyetemi tanára, Gáspár Krisztián, a Bőrgyógyászati Tanszék adjunktusa, Tóth Dezső, a Sebészeti Intézet egyetemi docense és Garbóczy Szabolcs, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika szakorvosa részesült.

A kar Khamis Reem orvosdoktornak Pro Facultate Iuventutis díjat adományozott kiemelkedő tanulmányi és közéleti tevékenysége elismeréseként. Az ÁOK HÖK Elnökségi Elismerő Oklevelet pedig Khamis Reem, Mansour Mohammad Naser Mohammad, Onozaka Mikako vehette át a szombati ünnepségen a Debreceni Egyetemen végzett szakmai és közéleti tevékenysége elismeréseként.