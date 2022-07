Szitó Sándor, Biharnagybajom polgármestere köszöntőjében felelevenítette a település történetét és hangsúlyozta, ezt a jeles múltat a lehetőségekhez mérten őrizni és építeni kell. Szerinte a múltbeli értékek ötvöződnek a jelenkori kihívásokkal, ezért alkotta meg új logóját új szlogennel a község, mondván, a „VÁRatlanul páratlan!” mottó utal az egykori bajomi várra - olvasható a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat honlapján.

Szoták Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar megyei igazgatója is jelen volt az eseményen, hiszen egy felújított útszakasz átadására is a falunapon került sor. Beszédében elmondta, hogy 4212-es számú, Füzesgyarmat felé vezető úton csaknem két és fél kilométer szakasz lett most korszerűsítve, a munkát a cég hajdúszoboszlói mérnöksége végezte.

Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő ehhez kapcsolódóan beszédében kiemelte, hogy az elmúlt években jelentős mértékben sikerült a térség útjainak állapotán javítani, ami azt a célt szolgálta, hogy a bihari és a sárréti térség népességmegtartó képessége javuljon. A jövőbeli fejlesztéseket érintve hangsúlyozta, hogy a Magyar Falu Program folytatódik, és ha a jelen helyzet miatt nem is olyan ütemben, mint eddig, de minden településen valósulhatnak majd meg beruházások.

A rendezvény megnyitóján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által készíttetett középkori magyar szablya hiteles másolatát is átvehette a település. A megyei identitást, a hajdú-bihariak összetartozását jelképezi a Bocskai-szablya, melyet Pajna Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke nyújtott át Biharnagynagybajom polgármesterének. Ünnepi beszédében úgy fogalmazott: Bocskai István fejedelem a hajdúk letelepítésével egy rendkívüli közösséget hozott létre, akik, amikor szükség volt rá, megvédték a hazát. Hozzátette, a jelenkorban azzal tudjuk kifejezni a magyarságunkat, hogy őrizzük ezeréves kultúránkat. A megyei önkormányzat pl. kisfilmeket is készíttetett az épített örökségekről, többek között a Bajomi várról, melyet bárki bármikor megtekinthet a szervezet Youtube csatornáján, a Hajdú-Bihar Megyei Videótárban.

A falunapon kitüntető díjakat is átadtak, valamint számos színpadi produkciót láthattak és különféle programokon is részt vehettek az érdeklődők.