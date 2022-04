Újabb ingatlanokat kötnek be a szennyvízcsatorna-rendszerbe Hajdúnánáson – erről kedden számolt be Nagyné Legény Ildikó, a város alpolgármestere a közösségi oldalán.

A közzétett videóban jól látni, hogy már javában zajlanak a fejlesztés munkálatai. Az alpolgármester a videóban úgy fogalmazott: régi adósságát törleszti ezzel a beruházással a város a lakosság felé. Hajdúnánás önkormányzata még 2017-ben Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)-pályázaton nyert el támogatási forrást, amelyből a legtöbb tedeji ingatlan szennyvízbekötését sikerült is kivitelezni. – Viszont a Fő utca 2–8. szám alatti ingatlanok bekötése nem valósult meg, nekem ez azóta is ígéretem volt az itt élőknek – mondta Nagyné Legény Ildikó. Szavai szerint még a héten befejezik a munkát.

Óvatosan az utakon!

Az alpolgármester emellett egy másik, folyamatban lévő beruházás állásáról is beszámolt. Elmondta, hogy a Tedej autópálya-felhajtótól a megyehatárig tartó útszakasz felújítási munkálatai jelenleg is zajlanak. Többek között ez is nagyon régen várt beruházás már a településen. A munkálatok elvégzésének az idejére a lakosság türelmét kérik, az autósoktól pedig azt, hogy biztonságosan közlekedjenek.

HBN