Dr. Müller Cecília hangsúlyozta: a járványokkal a jövőben is számolni kell, azonban fontos, hogy előrelátók legyünk, hiszen csak felkészülten tudunk szembenézni a ránk váró kihívásokkal. Az országos tiszti főorvos a debreceni Járványügyi Koordinációs Központ átadása apropóján adott interjút lapunknak.

A koronavírus ötödik hullámának lecsengő szakaszában járunk. Ha még nem is vagyunk túl a pandémián, azt már kijelenthetjük, hogy túl vagyunk a nehezén?

Mindig bizakodónak kell lenni, hiszen ez a járvány rendkívüli próbatétel volt mindnyájunk számára. Valóban abban bízunk, hogy ismerve egy RNS-vírus természetét, talán a következő hullámok – hiszen azokra számítani kell – nem lesznek olyan nagyon nagy mértékűek, mint korábban. Szeretném hinni és bizakodom abban, hogy a nehezén valóban túl vagyunk.

Milyen szerepe volt az oltakozásnak, illetve a járványügyi szigorításoknak abban, hogy ezt a járványt vissza tudjuk szorítani?

Ez rendkívül fontos feladat volt. Nagyon gyorsan tudtunk oltóanyagot szerezni, hiszen az elsődleges megelőzésnek ez a legfontosabb kiemelkedő és specifikus eszköze. Magyarországon nem áll távol ez a téma az emberektől, hiszen a kötelező védőoltási rendszernek köszönhetően megszűntek a védőoltással megelőzhető járványos megbetegedések. Abban bízunk és reméljük, hogy a koronavírus-járványt is leküzdjük. Természetesen látjuk azt, hogy nagyon gyorsan mutálódik a vírus. Ezek az oltóanyagok még az eredeti vuhani törzzsel szemben lettek kifejlesztve. Ezért a hatékonyságuk bizonyos mértékig csökken, ugyanakkor kombinált új oltóanyagokat állítanak most már elő.

Bizakodva nézünk elébe annak, hogy minden koronavírus-mutációval szemben egyre hatékonyabb oltások állnak majd rendelkezésünkre. Ez rendkívül fontos minden fertőző megbetegedés, különösen egy pandémia esetén. Az kell, hogy időben – az időfaktor nagyon fontos – és hatékony védőoltás álljon rendelkezésünkre. Ez alapvető szükséglet.

Annak is érdemes még oltakozni, aki eddig nem tette?

Igen, az oltás továbbra is minden oltatlannak javasolt. A négy hónapnál régebben oltottaknak érdemes megerősíteniük védettségüket a harmadik oltás felvételével, mert az jelentősen csökkenti a betegség súlyos lefolyásának kockázatát, a megerősítő harmadik oltás 80-90 százalékkal emeli a védettséget.

Azt tapasztaljuk, hogy az omikronnak az úgynevezett lopakodó variánsa lett a domináns variáns az elmúlt hetekben, mely hivatalosan a BA.2 nevet viseli. Hétről hétre láttuk az adatokból, hogy az új fertőzöttek egyre nagyobb hányada ezzel a variánssal fertőződik meg.

A tudományos vizsgálatok azt mutatják, hogy az omikron ellen a legnagyobb védelmet az úgynevezett booster, azaz az emlékeztető oltás adja, tehát szükség van erre a bizonyos harmadik oltásra, amit oly sokszor és oly sokan hangsúlyozunk. Hazánkban továbbra is folyamatosan biztosított a koronavírus elleni védőoltás a kórházi oltópontokon.

Habár a korlátozások nagy részét feloldották, vannak olyan mindennapi higiéniai szokások, amik jelentőségét újra megtanultuk, és amiket a jövőben is érdemes megtartani, nem csak járvány idején.

Ez így igaz, nagyon sok mindent megtanultunk, vagy inkább begyakoroltunk a járvány alatt, és ezeket meg is kellene tartanunk. Ezek a higiénés szokások igazából alapvetések, már az óvodában, iskolában is megtanítják a gyerekeknek. Valóban a fertőző betegségek csökkenésével egy kissé lanyhult a figyelem, de ugyanúgy fontos, hogy vigyázzunk a magunk és egymás egészségére. Ezek közül említhetem a kézmosás és a szellőztetés jelentőségét, továbbá figyeljünk arra, hogy ha valaki beteg, ne menjen közösségbe, ha mégis nagyon muszáj mennie, használjon maszkot. Ezek nap mint nap fontosak, ne feledkezzünk meg róluk! Most, a koronavírus-járvány lecsengő szakaszát követően azt látjuk, hogy egyre több az influenzaszerű megbetegedés. Tekintettel arra, hogy ez egy szezonális megbetegedés, nagyon bizakodunk abban: a nyár közeledtével talán ezt is magunk mögött hagyhatjuk.

Ha visszatekint, hogyan értékeli Magyarország fellépését a koronavírus-járvánnyal szemben?

Rendkívül hasznos és jó ötlet volt felállítani az operatív törzset, amelyben minden tudás különböző szakmákból szintetizálódni tudott. Ez nagyon fontos, hiszen a járvánnyal nem kizárólag egészségügyi problémák kerültek a felszínre, ezt tudjuk mindnyájan.

Az operatív törzs tagjai között létrejött az az információcsere, amely a hatékony járványkezeléshez szükséges. Ennek köszönhetően is nagyon sokszor olyan lépéseket tudtunk megtenni, amiket még Európának, illetve a többi országnak nem sikerült időben elérni.

Sok-sok tanulmánycikk jelenik meg most már a mi tollunkból is, amivel visszatekintve tudjuk elemezni a járványkezelésnek a hatékonyságát. Ezt ajánlom is a figyelmükbe, a közeljövőben számos kutatási eredményről adunk számot.

Milyen szerepet tölt be a járványkezelésben a Nemzeti Népegészségügyi Központ?

Magyarország hagyományosan Európa legjobban felkészült országainak egyike a járványügyi biztonság tekintetében. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézményeként a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (NNK) az alapfeladata, hogy folyamatosan kövesse és amennyire csak lehet, biztonságban tartsa Magyarország járványügyi helyzetét. Nemzetközi színvonalú járványügyi figyelő rendszerünk van, hatékony, valós idejű informatikai rendszerrel rendelkezünk, és az oltóanyagok fejlesztésében is zászlós szerepet vállaltunk.

Hazánkban az NNK végzi a szennyvízalapú Covid–19-előrejelző rendszerének működtetését. Ez egy világszerte elismert módszer, az Európai Bizottság minden tagállam számára előírta szennyvíz-­monitorozó rendszer kiépítését. A WHO pedig most dolgozza ki a szennyvízvizsgálatra vonatkozó útmutatást, ebben a munkában is részt vesznek az NNK szakértői. Ami a hazai eredményeket illeti, most már több mint másfél évnyi vizsgálat adatainak elemzése alapján egyértelműen megállapítható, hogy a szennyvízben mért örökítőanyag alakulása nagyon jó egyezést mutat az egy héttel későbbi új esetek számával. Ami az egészségügyi ellátórendszer számára különösen fontos, a kórházba kerülők számát is nagyon pontosan előrejelzi, körülbelül két héttel korábban. A módszer annál pontosabban működik, minél nagyobb populációt vizsgálunk. Hogy egy másik jelentős feladatot említsek, ahogy a világban mindenhol, nálunk is a variánsok megerősítését csak referencia­laboratóriumok végezhetik, ez az NNK-ban működik. Egyedül az NNK rendelkezik országos mintákkal, mivel ide küldik be a laborok a kiszűrt gyanús mintákat.

Milyen jelentősége van a Debrecenben átadott Járványügyi Koordinációs Központnak?

Nagyon örülök, hogy a pandémia alatt megérlelődött ez a folyamat.

Egy olyan korszerű létesítményt adtak át, ami mindenkor biztosítani fogja a fertőző betegeknek a biztonságos ellátását.

Nem csak pandémiáról lehet beszélni, kisebb járványok – endémiák – is bármikor előfordulhatnak. De gondoljunk akár a békeidőre: az utazással összefüggésben is sajnos megeshet egy-egy egzotikus megbetegedés kapcsán, hogy szüksége lesz valakinek egy ilyen korszerű ellátásra. Ebből bizonyosan a legjobbat kapják majd meg a betegek, és biztonságban dolgozhat majd az ellátószemélyzet is.

Ezt a munkát pedig majd segíti a Debrecenben létrejövő oltóanyaggyár is. Miért különösen fontos, hogy helyben tudjunk vakcinát előállítani?

Egy ország akkor előrelátó és preventív, ha biztosítja az alapvető szükségleteit ilyen vészterhes időkben is, aminek két éve már részesei vagyunk. Rendkívül fontos, hogy ne legyünk kiszolgáltatottak. Emlékszünk: amikor az első védőoltások megjelentek, rendkívül limitált mennyiségben álltak csak rendelkezésre. Ezt bővítettük ki egy további körrel, és ha önellátó tud lenni Magyarország – akár a védőoltások egy részének a tekintetében is –, akkor nagyon gyors választ tudunk adni egy-egy járványos folyamatra.

Vass Kata

Képünkön: Dr. Müller Cecília elmondta, ne feledjük a kézmosás és a szellőztetés jelentőségét se! | Forrás: MW-archív