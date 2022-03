A Debreceni Egyetem Informatikai Karán számos kutatás van folyamatban a mesterséges intelligencia területein, többek között az autonóm járművekkel kapcsolatban. Ezekhez a vizsgálatokhoz elengedhetetlen segítséget nyújt a Delta Systems Kft. jóvoltából beszerzett Nvidia DGX szerver.

Ailer Piroska, a Debreceni Egyetem műszaki innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettese az ezzel kapcsolatos csütörtöki tájékoztatón kifejtette, hogy az elmúlt években széleskörű egyeztetések zajlottak az egyetem különböző karaival arról, milyen korábbi ismeretek használhatóak fel és kapcsolhatóak össze a járműipar jelenlegi trendjeivel. – Ennek mentén találtunk kapcsolódási pontot az Informatikai Karral, ahol a mesterséges intelligencia és a képfeldolgozás terén már több eredmény is született. Ezután kezdődött el az a munka, amelynek egyik mérföldkövéhez értünk el ma.

A szerverbeszerzéssel gyorsabbá, eredményesebbé és hatékonyabbá tudjuk tenni annak a szoftvernek a fejlesztését, amely reményeink szerint rövidesen egy valódi személyautóban tud működni

– fogalmazott.

Az egyszerű matematikai műveletek elvégzésére alkalmas szerver kis mérete ellenére több grafikus kártyát is tartalmaz. – Egy olyan nagy számítási teljesítményű berendezés érkezett a Karra, amely világszinten is piacvezetőnek tekinthető. Az univerzális eszközt először járműipari fejlesztésekhez használjuk majd, de a későbbiekben ezt ki lehet terjeszteni többek között az egészség-, vagy az agráriparra is – hangsúlyozta Hajdu András, a Debreceni Egyetem Informatikai Karának dékánja.

Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a vezetéstámogató rendszereknek köszönhetően közel egyharmadával csökkent a halálos közlekedési balesetek száma.



