Rossz minőségű út vezet Hajdúnánáson az autópálya-lehajtótól Tedej városrész irányában Tiszavasvári felé, mintegy négy kilométeres szakaszon. A sokak életét megnehezítő körülmény most megszűnni látszik, hiszen a napokban megkezdték a szakasz felújításának munkálatait.

Már több mint két éve annak, hogy az útszakasz felújítását tárgyalták, jövőre pedig befejezhetik a beruházást – mondta el pénteken délelőtt Tiba István országgyűlési képviselő az érintett helyszínen tartott sajtótájékoztatón.

– Ennyi idő kellett ahhoz, hogy a közbeszerzés megvalósuljon. Már megvan a beruházás kivitelezője, sőt a fejlesztéssel kapcsolatos előkészítő munkálatokat is megkezdték már. Tavasszal, ahogy az időjárás megengedi, indulhat az aszfaltozás. Megszűnik ez az áldatlan állapot és végre nem kell szégyenkeznie sem Hajdúnánásnak, sem Hajdú-Bihar megyének, hogy az autópályától Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felé egy ilyen úton kell közlekedni – mondta az országgyűlési képviselő, aki köszöntet mondott egyúttal a városrészen élők türelméért is, akik elfogadták, hogy a beruházás megvalósítására éveket kellett várakozniuk.

Mindenkit érint a városban

– Egy álomból valóság lett – így fogalmazott a tájékoztatón Nagyné Legény Ildikó, Hajdúnánás alpolgármestere. Mint mondta, bár nem önkormányzati forrásból valósul meg az állami útszakasz felújítása, mégis a helyieket érinti leginkább, hiszen az itteniek életszínvonalának javítását szolgálja. – Önkormányzati forrásból számos fejlesztést tudunk megvalósítani. Az elmúlt évek alatt már utakat, járdákat, szennyvízelvezető-rendszert és közösségi területet is építettünk, de ezek mellett kiemelten fontos az is, hogy biztonságosan tudjunk közlekedni – sorolta.

Elmondta azt is, hogy véleménye szerint ez a fejlesztés most az egész várost szolgálja. Kifejtette, hogy a település közel 17 ezres lakosságának habár nagy része a hajdúnánási településrészen él, de a tedeji településrészen lakók is ezen az úton járnak a központban elérhető nevelési-oktatási intézményekhez, valamint a munkahelyeikhez is.

Részletezte az is, hogy még télen a csúrjázás és a padkarendezés munkálatait végezik el a szakemberek, később pedig már az útfejlesztést érintve felmarják a meglévő, rossz állapotú burkolatot és egy teljesen új aszfaltréteget húznak a szakaszon.

A jelenleg zajló munkálatok nem zavarják a közlekedőket, egyelőre zavartalanul halad a forgalom Tedejnél. A tavaszi felújítás viszont annál inkább megbolygatja majd a rendet: a tervek szerint szakaszosan haladnak majd a munkálatokkal. Tekintettel arra, hogy nap, mint nap nagy az átmenő forgalom a városrészen, teljes szélességében nem fogják lezárni az utat.

