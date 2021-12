A karácsonyfa legyen nagyobb, a díszvilágítás fényesebb, a menü egészségesebb, az ajándék drágább. Nagy elvárásokkal vagyunk az ünnepekkel kapcsolatban mostanság, ami így nem kérdés, egyhamar fogyasztói eseménnyé válhat az életünkben.

Ha a legfontosabb a vásárlás, akkor megfeledkezhetünk arról a lelki üzenetéről, amitől meghitt a karácsony. A Megváltó születése, az újrakezdés, az elcsendesedés ad tartalmat az ünnep átélésének.



De nemcsak a piros betűs ünnepnapok, hanem már az adventi készülés is átalakult. Sokak életéből hiányzik a lelki ráhangolódás az ünnepre, mert a nagy rohanásban nincs idő a lelki felkészülésre. Stressz, hogy mindenkinek legyen ajándéka, stressz, hogy mindenkinek időben legyen, és stressz az is, hogy az ünnep teljesen egybeforrt az anyagi lehetőségekkel.



Mindezt a feszültséget akár el is kerülheti az, aki egymaga ül le a karácsonyi menü fölé. Sokakban viszont azonnal rossz érzés alakul ki, ha arra gondolnak: vannak, akik magányosan töltik az ünnepeket. Valóban rossz volna ez a lehetőség?



Próbáljunk meg elvonatkoztatni attól a gondolattól, hogy karácsonykor azok a boldogak, akik társaságban vannak, és a boldogtalanok azok, akik magányosan töltik az ünnepeket

– erre emlékeztetett Berényi András, a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjának vezetője. A szakember szerint ugyanis nem nehéz észrevenni azt a tényt: társaságban is érezheti magát valaki magányosan, míg egyedül nagyon jól.



Nosztalgia



Az hozzáállás kérdése, hogy a hiány, ami egyebek mellett a régmúlt karácsonyainak nosztalgiájából, vagy éppen a szerettek távollétéből fakad, miként hagy nyomot a lélekben. – Ha pszichésen nem vagyunk kiegyensúlyozottak, akkor nehezebb elviselni az egyedüllétet – mondta.



Berényi András kifejtette, a magány ellen passzív megoldásként a várás, a visszaemlékezés szolgál, aktív lehetőség pedig, ha mi magunk próbálunk meg valakinek örömet szerezni, ha a saját magányunk helyett egy másik emberét oldjuk.



Különös lelki küzdelem lehet most az is, ha egy szerettünket saját kérésére hagyjuk egyedül az ünnepekre. A koronavírus-járvány nem tűnt el az életünkből, így ma is felelősségteljesen kell gondolkodnunk azokról a családtagjainkról, akiknek az egészségi állapotát veszélyeztetheti a találkozó. Berényi András felhívta a figyelmet arra, hogy el kell fogadnunk, ha a szerettünk a távolságtartást kéri tőlünk karácsonyra. Manapság persze a telekommunikációs eszközök nagyban segítenek az akadályok, a távolság leküzdésében, de a legfontosabb, hogy beszéljék meg az igényeket a családtagok, és mindannyian legyenek megértőek egymással.



Hozzátette ugyanakkor, azok, akik nem tudnak kihez fordulni az ünnepek alatt, segítséget kaphatnak a 24 órán keresztül, ingyenesen hívható 116-123-as segélyvonalon.

BBI