A beoltottak száma 6 245 773, közülük 5 957 571 személy már a második oltását is megkapta, 3 136 000-en pedig már a harmadik oltást is felvették – közölte december 23-án a koronavirus.gov.hu. A beoltottak több mint fele tehát már a megerősítő oltást is felvette. 3586 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 237 330-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 140, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 38 307-re emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 071 772, az aktív fertőzöttek száma pedig 127 251-re csökkent. 4827 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 454-en vannak lélegeztetőgépen.



Hajdú-Bihar megyében az elmúlt nap 204 újabb fertőzöttet regisztráltak, a járvány kezdete óta összesen 68 026-ot.

Grafika: koronavirus.gov.hu



Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed, ezért továbbra is az oltás felvételére kérik az oltatlanokat és a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat. A szülők számára folyamatosan nyitva a regisztrációs és az időpontfoglaló honlap az 5-11 éves gyermekek oltásához. Az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással.