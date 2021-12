Soltész Miklós államtitkár beszédében először arra emlékeztetett, hogy a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapítása óta a családok támogatását szolgálja. Elmondta, hogy a katolikus egyház Mátészalka, Nyírbátor és Józsa után most a debreceni lakótelep közepén épít óvodát 542 millió forintból, melyet a kormány 470 millió forinttal támogat. A fejlesztéssel kapcsolatban kitért arra is, hogy a magyar kormány összesen 120 milliárd forintból eddig csaknem 11 ezer férőhelyet biztosított az óvoda- és bölcsődefejlesztés részeként, melyhez a református, katolikus és evangélikus óvodaprogram is kapcsolódott.