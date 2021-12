A projekt keretében a szakmai megvalósításban részt vállaló 26 pedagógus összesen 940 digitális tananyagot készített matematika, fizika, biológia, kémia, magyar nyelv és irodalom, történelem, digitális kultúra tantárgyak különböző témaköreinek a feldolgozásához. Az innovációs napon ezek közül 20 tananyagot mutattak be, a legérdekesebbnek a digitális történetmesélés módszerével feldolgozott órák mutatkoztak. Módszertani bemutatót is tartottak tanítók részére a figyelem és a gondolkodás fejlesztésének gyakorlatához, de gondoltak az alapfokú művészetoktatás, valamint a gyógypedagógia területén dolgozók módszertani eszköztárának gazdagítására is.