Mi a büntetőfékezés büntetése?

– Amennyiben a büntetőfékezéssel megvalósul a közúti veszélyeztetés bűntette, a kiszabható büntetés mértéke annak függvénye, hogy milyen eredménnyel végződött a cselekmény. Már akkor is bűncselekmény, ha nem történik baleset, az is elegendő, hogy az elkövető szándékosan és közvetlenül veszélyezteti mások testi épségét – hívta fel a figyelmet a hajdú-bihari rendőrség. Dobó Dénes pedig kiemelte, bíróság a cselekmény súlyosító és enyhítő körülményeinek mérlegelését követően hoz ítéletet, amely akár letöltendő szabadságvesztés is lehet, emellett a közúti veszélyeztetést elkövető vádlottal szemben a bíróság járművezetéstől eltiltást is alkalmaz büntetésként.

Amennyiben „csak” a veszélyhelyzet alakult ki, vagy ugyan balesetbe torkollott az esemény, de a vétlen személy(ek) nem sérültek meg súlyosan, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető a büntetőfékező. Súlyos sérülés esetén egy évtől öt évig, maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás vagy tömegszerencsétlenség esetén két évtől nyolc évig, halálos eredmény esetén öt évtől tíz évig, míg kettőnél több ember halála vagy halálos tömegszerencsétlenség esetén öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető az elkövető. Mindezek mellett ideiglenesen a járművezetéstől való ideiglenes vagy végleges eltiltáshoz is vezethet. Sőt, a büntetőfékezés azon ritka közlekedési jogsértések körébe tartozik, amikor a vezetői engedélyt a rendőr a helyszínen elveheti.

Hogyan bizonyítható a büntetőfékezés?

Mint megtudtuk, a büntetőfékezéssel kapcsolatos eljárások során a nyomozó hatóságnak két dolgot kell bizonyítania: a büntetőfékező veszélyhelyzet kialakítására vonatkozó szándékát, valamint a közvetlen veszélyhelyzet létrejöttét. Utóbbi akkor alakul ki, ha az élet vagy testi épség sérülésének reális lehetősége fennáll. A veszélynek konkrétnak kell lennie, tehát meghatározott személyekre és helyzetre kell irányulnia.