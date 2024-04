Nehéz ügy az, amikor egy közlekedési baleset súlyos következménnyel végződik. Ilyen esetekben ugyanis ritkán feltételezhető a szándékosság, azonban elég egy apró figyelmetlenség, és egy véletlen pillanat az egyik fél számára halált vagy maradandó károsodást, míg a másik fél számára örök traumát okoz.

Hasonlóan sajnálatosan végződött az az eset, amely 2022 májusában történt a kora esti órákban a Külső-Vámospércsi úton, Debrecen belterületén. A gépjárművet vezető sofőr Debrecen-Nagycsere irányából közlekedett a város felé, majd a 48-as főútról a balra eső Kondoroskert utcára szeretett volna ráfordulni, azonban figyelmetlensége miatt nem vette észre a vele szemben egyenesen haladó motorost.

Az ütközés következtében a motorkerékpárt vezető férfi átrepült az autó motorházteteje felett, és a baleset helyszínétől tíz méterre került nyugvó helyzetbe. Az ütközést ugyan túlélte, azonban számos súlyos sérülést, többek között borda- és nyakcsigolyatörést szenvedett, valamint megsérült a gerincveleje is, melynek következtében mindkét alsó végtagján bénulás következett be.

Az ügyben 2024. április 4-én, csütörtökön tartottak előkészítő ülést a Debreceni Járásbíróságon, ahol jelen volt az autó sofőrje, valamint kerekesszékben, családtagja kíséretében érkezett meg a motorkerékpáros is. A férfi higgadtan, méltóságteljes figyelemmel kísérte végig az ülés menetét.

A bíró kérdéseire válaszolva az autó sofőrje nem tagadta felelősségét, és a vádirattal egyezően beismerte bűnösségét. Mint kiderült, jelenleg egy szállítmányozási cégnél dolgozik segédmunkásként, mivel korábbi pozícióját jogosítványa elvesztésével nem tudja betölteni. A baleset előtt áruszállítással foglalkozott a cégnél, a bírónak bemutatott egy nyilatkozatot, melyben az munkáltatója az írta, továbbra is alkalmaznák fuvarosként, amennyiben visszakapja jogosítványát. Kérelme arra vonatkozott, hogy a járművezetéstől való eltiltás mindössze a B-kategóriát érintse.

Az ügyész felszólalásában rámutatott, az elkövetett közlekedési szabályszegés fajsúlya olyan mértékű, amely a jogosítvány kategóriájától független, vagyis a baleset egy tehergépkocsit vezetve is bekövetkezett volna. Álláspontja szerint a kategória szerinti eltiltás szóba sem jöhet. Enyhítő körülményként kérte értékelni a férfi büntetlen előítéletét, illetve minimális mértékben azt, hogy a valamelyest a motoros is túllépte a megengedett sebességet (csaknem 10 százalékkal ment többel 60 kilométer per óránál). Súlyosbító körülménynek nevezte meg azonban, hogy két alkalommal kisebb közlekedési szabálysértés miatt bírsággal sújtották a vétkes sofőrt.