Ahogy arról korábban már beszámoltunk, tízesével szedte áldozatait az ukrán csaló, debreceni ATM-nél csaptak le rá a rendőrök. Elfogását követően a Debreceni Rendőrkapitányság nyomozói 39 rendbeli csalás és egyrendbeli pénzmosás miatt gyanúsítottként hallgatták ki azt a 19 éves külföldi csalót, aki tagja volt egy adathalász linkeket küldő bandának. Társát továbbra is keresik – írja a police.hu.

2023 nyarán az internetes adathalászatra szakosodott csalók elérték, hogy a használt dolgaikat az online térben értékesíteni kívánó eladók az általuk elküldött linkeket megnyissák, ezáltal biztosítva hozzáférést bankkártyájuk adataihoz.

A szervezet tagjai több ismert weboldalon is figyelték a hirdetéseket, felvették a kapcsolatot a feltöltőkkel, majd arra kérték őket, hogy az általuk elküldött hivatkozáson keresztül postázzák számukra a kiszemelt tárgyakat.

Összesen több mint 5 millió forint kárt okoztak

A gyanútlan hirdetők megnyitották a weboldalakat, amik látszólag hasonlítottak ismert csomagküldő szolgálatokéhoz, azonban csak arra szolgáltak, hogy feltűnésmentesen hozzá tudjanak férni bankkártyájuk adataihoz. A megszerzett információkat továbbították az ukrán férfinak, aki a telefonjával ATM-ekből vette fel az átvert emberek pénzét, ezzel összesen több mint 5 millió forint kárt okozva.

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 39 rendbeli, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntett és egyrendbeli pénzmosás miatt folytatott eljárást.

A jelenleg is letartóztatásban lévő 19 éves férfit 2023. augusztus 16-án érték tetten a nyomozók, amint épp egy debreceni ATM-ből vette fel egy sértett több százezer forintját. A minden részletre kiterjedő nyomozás során egy 22 éves férfi is a hatóság látókörébe került, aki a gyanú szerint 11 rendbeli csalást követett el ugyanezzel a módszerrel. A szintén ukrán állampolgár Danylo Vinnik ellen jelenleg is körözés van érvényben – olvasható a közleményben.

