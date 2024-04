Ahogy arról korábban már beszámoltunk, vasárnap délután kigyulladt egy ház egyik szobája Hajdúhadházban, amelyet a tűzoltók sikeresen eloltottak, ám még ugyanakkor este ismét felcsaptak a lángok, amelyek a tetőszerkezetre is átterjedtek.

A Tények információi szerint a ház tulajdonosát még az első tűzeset után enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba szállították. A tűzoltók mindkétszer eloltották a lángokat, de még vizsgálják, hogy keletkezhetett tűz kétszer is ugyanabban a házban, nem történt-e esetleg gyújtogatás.

A hírműsornak az egyik szomszéd is nyilatkozott, aki elmondta, a tulajdonos kiszaladt a házból, majd segítséget kért. Azonnal hívták a tűzoltókat, akik hamar ki is értek, a munkájuk végeztével pedig elhagyták a helyszínt. Alig néhány órával később viszont ismét riasztották őket. A közvetlen szomszédok ekkor már attól féltek, az ő házukra is átterjed a tűz.