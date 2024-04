A Debrecenben elkövetett bűncselekménytípusok a lakóterület jellegéhez igazodnak. A családi házas övezetekre és a kertségi részekre a családi- és hétvégiház-feltörések, a lakótelepi részekre a pince- és lakásfeltörések, a belvárosi szórakozóhelyekre az erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények a jellemzők – olvasható annak az előterjesztésnek a mellékletében, amelyet április 25-én tárgyal majd Debrecen közgyűlése.

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően idén is beszámol a város közbiztonságának elmúlt egy évéről a Debreceni Rendőrkapitányság vezetője. Ebből többek között kiderül, a város közbiztonsági helyzetét nagymértékben befolyásolja, hogy Debrecen lakónépessége Hajdú-Bihar vármegye össznépességének több mint egyharmadát teszi ki, és a cívisváros a vármegye legsűrűbben lakott települése. Jelentőséggel bír továbbá a lakosság összetétele, a város területének nagysága, agglomerációs körzete, gazdasági és szellemi-kulturális központ jellege, valamint az államhatár közelsége is.

Csökkent a rablások száma

Az adatok a 2023-as évre vonatkoznak, és a 2022-es esztendőhöz viszonyulnak. Ennek alapján 17,4 százalékkal nőtt a regisztrált bűncselekmények és 32,8 százalékkal emelkedett a közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma

Nőtt az emberölések száma is: míg 2022-ben 3 ilyen eset volt, addig tavaly 12, melyből 2 szándékos befejezett emberölés. A testi sértések száma öttel emelkedett, tavaly 119 ilyen esetet regisztrált a hatóság. Emelkedett a garázdaságok száma is, ezek főként italboltok és szórakozóhelyek környékén, ittas személyek által elkövetett cselekményekből adódtak.

Több lopás is történt 2022-höz képest, de a rablások száma csökkent. Kevesebb súlyos testi sértés volt, ahogy kiskorú veszélyeztetése is. Az elkövetői magatartások között továbbra is előfordult az előírt tankötelezettség nem teljesítése, de sajnos szülők közötti konfliktus vagy hanyag szülői magatartás is megállapítható volt. Embercsempészés bűncselekményt viszont sem tavalyelőtt, sem az előző esztendőben nem regisztráltak a város területén.

Ebből adódik a legtöbb debreceni baleset

Debrecenben tavaly 258 személysérüléssel járó baleset történt, melyekben 5 fő halt meg, 46 fő súlyosan, 207 fő könnyen sérült. A balesetek bekövetkezési okainál vezető helyen továbbra is az elsőbbségi jog meg nem adása (2022: 113, 2023: 103), ezen belül a közúti jelzőtáblák figyelmen kívül hagyása állt. A 2023. évben a legtöbb közlekedési baleset – csakúgy, mint a 2022. évben – 12.00 és 18.00 óra közötti időben történt.

A rendőrkapitányság illetékességi területén 6537 esetben intézkedtek a rendőrök a balesetek visszaszorítására irányuló kiemelt jogsértésekben (sebességtúllépés, irányváltoztatási szabályok megszegése, elsőbbségi szabályok megszegése, ittas vezetés, biztonsági öv használatának elmulasztása). A kamerával felszerelt drón alkalmazásával, Debrecen belterületén végrehajtott közlekedésrendészeti ellenőrzés kifejezetten az irányváltoztatási szabályok megtartásának, a gyalogosok elsőbbségi jogának, a gépjárművezetők által elkövetett elsőbbségi szabálytalanságpk, valamint a passzív biztonsági rendszerek használatának ellenőrzésére irányult. A rendőrkapitányság a 2023. évben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: önkormányzat) közösen – a baleseti helyzetkép elemzése és a lakossági igények figyelembevétele alapján – a 2022. évben telepített két helyszínen túl további egy helyszínen, a Mák utcán telepített traffiboxot.

Traffibox Debrecenben

Forrás: Napló-archív

Egyre több az online csalás

Az online elkövetett csalások száma évről évre emelkedést mutat, 2023-ban 31,1 százalékkal több bűncselekményt regisztráltak, mint 2022-ben. Az elkövetési módszerek változatossága mellett az elkövetői kör is változatos, nem jelenthető ki, hogy visszatérően ugyanazok a személyek követnek el csalásokat. Az egyik jellemző elkövetési módszer, hogy az elkövetők különböző termékeket kínálnak eladásra, de a vételár elutalása után a terméket nem küldik el, mivel az általában nem is létezik. Évek óta ismert elkövetési forma a pénzintézetek nevében elkövetett csalás, melyekben az elkövetők a bank nevében hívják fel a sértetteket – gyakran a bank valódi hívószámát megjelenítve a telefonon –, majd a sértetteket különböző indokokkal ráveszik a banki adataik megadására.

Tavaly továbbra is jellemzőek voltak a beágyazott linkkel kapcsolatos elkövetési formák, ezekkel a módszerekkel az elkövetők a bankkártyaadatokat szerzik meg, vagy hozzáférést szereznek a sértett netbankjához.

A módszerek között előfordult olyan eset, amikor az elkövetők az eredetivel szinte megegyező weboldalakat hoztak létre, ezek internetböngészős kereséssel találatként jelentek meg a böngészőben, így a sértett nem a saját számlavezető bankjának hivatalos weboldalára, hanem az arra teljes mértékben hasonlító adathalász weboldalra került. Jellemző elkövetési forma továbbá, amikor az interneten – jellemzően közösségi oldalakon – a különböző pénzintézetek nevében megjelenített olyan hirdetésekkel történik az adathalászat, ahol egy kérdőív kitöltését követően pénzjutalmat ígérnek. Az adatlap kitöltéséhez bankkártya adatok és egyéb azonosítók megadása szükséges.