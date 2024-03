Nem sok maradt a házból a tűz után

Habár messziről is egyértelmű volt, közelről tűnt igazán szembe, hogy a ház valóban lakhatatlanná vált. Két gyerekágyból például csak a rugók maradtak meg, de a szülői fekvőhelyet sem fogják már tudni használni. Felhívta a figyelmünket, hogy a tűzoltók kérték, ne menjenek be az épületbe, mert balesetveszélyes. A néhány megmaradt cserepet csak az elszenesedett tetőszerkezet tartotta, idő kérdése volt, mikor hullik le az is. A földön látszottak azok a vezetékek, melyek feltehetőleg a tüzet okozták.

– Ami megmaradt a házból, az is használhatatlan, mert az oltás közben használt több tíz köbméter vizet a vályogfal teljesen beitta, nem bírná el a tetőt – mondta a szomszéd, hozzátéve, úgy tudják, az önkormányzattól is fognak segítséget kapni.

Lakhatatlanná vált a hajdúdorogi leégett ház

Forrás: Kiss Annamarie

Kapnak segítséget

Felkerestük Horváth Zoltánt is. Hajdúdorog polgármestere a Haonnak azt nyilatkozta, ő maga is kint volt a helyszínen a tűzesetet követően:

Éppen ma beszéltem a családsegítő szolgálattal. Az ő közreműködésükkel is tudunk segítséget nyújtani, illetve – amennyiben szükséges – az önkormányzat is részt vállal ebben. Élelmiszer-, ruhaadományokat tudunk biztosítani és esetleg pénzbeni segítséget

– mondta. Hangsúlyozta, a legfontosabb a kiskorú gyermekek elhelyezésének kérdése volt, azonban azt a választ kapták, hogy ez családon belül megoldott.

A lakástüzeket követő tűzvizsgálati eljárásról hétfő reggeli cikkünkben írtunk, amelyben Csaba György tűzoltó százados beszélt arról, hogyan gyűjtenek információt, hogyan hallgatják ki a szemtanúkat, és milyen eszközökkel rekonstruálják a tűzeseteket: