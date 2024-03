Egy táblának, majd egy fának ütközött egy kisbusz szombat hajnalban Ebes közelében. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók vonultak, akik átvizsgálták a járművet és a kidőlt fát motoros láncfűrésszel kivágták – olvasható a katasztrófavédelem közlésében.

Egy családi ház égett teljes terjedelmében szombaton Hajdúdorogon, a Nagy Sándor utcában. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók két vízsugárral határolták körbe a lángokat és oltották el a tüzet. A ház lakhatatlanná vált. A benne élő tíz fős család ideiglenesen rokonokhoz költözött.

Szombaton Nyírmihálydiban három utcában is szabadtéri tűz volt. Égett a gaz először a Rákóczi utcában, kétszáz négyzetméteren, utána a Gelsi utcában avatkoztak be a nyíradonyi hivatásos tűzoltók, ahol háromszáz négyzetméteren égett az avar. Ezután a Kossuth utcába riasztották a tűzoltókat, mert ott is tűz volt egy százötven négyzetméteres területen.

Egy szénmonoxid-érzékelő adott le jelzéseket Nyíracsádon, a Zrinyi utcában szombat délután. A nyíradonyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik méréseket végeztek, melyek kimutatták a mérgező gáz jelenlétét a levegőben. A ház fűthető maradt.

Pocsajon, a Vasút utcában a nádas égett kétszáz négyzetméteren. A létavértesi önkormányzati tűzoltók kéziszerszámokkal és egy vízsugárral oltották el a tüzet. Hajdúhadházon, a Bedő Albert utca végében is tűz volt. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók az összehordott szemetet és gazt egy vízsugárral oltották el.

Szombaton késő este egy családi ház nappalijában berendezési tárgyak égtek Hajdúbagoson. A debreceni hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Az eset során senki sem sérült meg.