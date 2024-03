Nincs három hete annak, hogy a rendőrség közleménye alapján portálunk is beszámolt arról, hogy ügyészi közvetítéssel önként feladta magát a KR NNI debreceni nyomozóinak az a Cs. András, aki Európa legkeresettebb bűnözői közé tartozott. Tagja volt annak a drogtermesztő és -terjesztő bűnszervezetnek, amit 2021-ben számolt fel a KR NNI Bűnügyi Szolgálat Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály debreceni egysége.

Mint ismeretes, a gyanú szerint 2020-ban és 2021-ben Bács-Kiskun megyében előbb Kecelen, majd Kecskemét külterületén mintegy 300 millió forint értékű beruházással hoztak létre egy professzionálisan felszerelt, számítógépes rendszerrel működtetett kábítószer-termesztő üzemet - írja a police.hu.

Álnéven bujkáltak

Az első akcióval a nyomozóknak akkor a bűnszervezet mind a hét tagját sikerült azonosítaniuk. Közülük kettőt rövid időn belül Magyarországon el is fogtak, míg a szökésben lévő öt tag ellen a Debreceni Járásbíróság európai és nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki kábítószer-kereskedelem bűntett miatt. Majd felkerültek az Europol Most Wanted listájára, és 2022 őszén szerepeltek az Europol Game Over, míg egy évre rá a Could you be our next hero? médiakampányában.

V. Sándor István és társai az ellenük kiadott elfogatóparancsok hatálya alatt a gyanú szerint Spanyolországba menekültek, és éveken át bujkáltak külföldi álneveken. Illegális tevékenységüket azonban ekkor sem adták fel. A gyanú szerint rejtőzködésük alatt, 2022 tavaszától további magyar állampolgárok bevonásával kamionokba rejtve kábítószert csempésztek be hazánkba, amely miatt a KR NNI győri osztálya is eljárást folytatott ellenük. A beszerzett bizonyítékok alapján legkevesebb tíz alkalommal 100 kg marihuánát és 10 kg kokaint hoztak be Magyarországra szervezett, konspirált módon.

A banda öt, szökésben lévő tagjából hármat – V. Sándor Istvánt, V. Rolandot, valamint K. Erik Tibort – 2023. július 19-én a KR NNI és a spanyol Guardia Civil közösen fogta el Spanyolországban, az Alicante tartományi Calp településen. A nagyszabású nemzetközi akcióról akkor sajtótájékoztató keretében is beszámolt a rendőrség.

Feladták magukat

A negyedik körözöttet, Cs. Andrást február 28-án délelőtt fogták el a KR NNI debreceni osztályának nyomozói, miután ügyészi közvetítéssel önként feladta magát. A 35 éves férfi azóta letartóztatásban van.

A bűnszervezet ötödik körözött tagja B. Tamás volt. 2022 ősze óta folyamatosan szerepelt Európa legkeresettebb bűnözőinek a listáján. Az NNI debreceni és győri osztályának kiemelt feladata volt, hogy őt is elfogja. Mivel társai már rács mögött voltak, ezért nagy lehetett a nyomás rajta, így ő is önként feladta magát. A mostanában Svájcban bujkáló, 33 éves magyar férfi március 16-án sétált be a zürichi rendőrségre. Jelenleg átadási őrizetben várja, hogy a svájci rendőrök átadják őt a magyar hatóságoknak, amelyek lefolytatják majd vele szemben is az eljárást.