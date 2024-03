Két autó ütközött össze, majd több járókelőt is elsodortak a járművek hétfő délután a debreceni Faraktár utcában. A város hivatásos tűzoltóit is riasztották, akik az autókat átvizsgálták és az egyiket áramtalanították. A másik jármű egy elektromos autó volt, azt hőkamerával vizsgálták át. A tűzoltók a mentőszolgálatnak segítettek a sérültek ellátásban is. Az egyik járókelő a helyszínen életét vesztette.