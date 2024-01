Csütörtök reggel egy autó és egy kisbusz ütközött össze Zsáka közelében. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat mind a két sofőrt kórházba szállította - olvasható a katasztrófavédelem ügyeleti összefoglalójában.

Debrecen közelében, a 47-es számú főúton volt baleset tegnap. Két autó ütközött össze. A debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A balesetben senki sem sérült meg.

Tetejére borult egy autó Hosszúpályi közelében, csütörtök délután. A püspökladányi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták és áramtalanították az autót. Személyi sérülés nem történt.

Ezután egy másik jármű is a tetejére borult a közelben, oda is vonultak a tűzoltók, ott is áramtalanítás volt a feladatuk. Az autó vezetőjét a mentőszolgálat kórházba szállította.