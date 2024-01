Az ügy felderítése során a debreceni rendőrök új nyomozati módszereket is alkalmaztak, amely során először az elsőrendű vádlottat tudták azonosítani. A vádlott mozgásának elemzése során több bűncselekményt is hozzá lehetett kötni. A debreceni nyomozók az eljárás során lefoglalták azon üzletek kamerafelvételeit is, amikor a lopott bankkártyákat használták, ekkor került képbe a másodrendű vádlott.