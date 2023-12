A zászlóalj katonái december 13-án reggel az izbégi lő- és gyakorlóterén hajtottak végre úgynevezett felderítő rajtaütés lőgyakorlatot. Ennek során azt mérték fel, hogy egy teljes csoport hogyan tevékenykedik rajtaütésben. A gyakorlat huszonnégy órás komplex műveleti feladat része volt, ami lezárta a tábori kihelyezési hetet. A légi úton történő kijuttatást követően a csoportok járőrbázist foglaltak, a végén pedig a megfigyelt objektumra hajtották végre éleslőszerrel a rajtaütést - számolt be róla a honvedelem.hu.

Forrás: honvedelem.hu

Fekete András őrnagy, az ezred felderítő zászlóaljának törzsfőnöke elmondta: a tábori kihelyezési hét célja az volt, hogy a téli kiképzési körülményeket szimulálva, a túlélést, illetve a szakharcászatot is gyakorolhassák a katonák.

– Mind az időjárás, mind pedig az időtartam elegendő volt arra, hogy a katonák megismerjék és fejlesszék saját képességeiket és tudásukat. Idősebb és fiatalabb katonák is részt vettek a gyakorlaton, aminek köszönhetően egyrészt jobban összekovácsolódtak, másrészt megismerhették egymás képességeit is. És még az időjárás is az igazi téli arcát mutatta, így valóban havasra sikerült ez a hajnal – hangsúlyozta Fekete őrnagy.