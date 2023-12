Több faágat és megdőlt fát is eltávolítottak a Hajdú-Bihar vármegyei tűzoltók szerdán. Hajdúszoboszlón egy tíz méteres fa dőlt az úttestre, Debrecenben pedig faágat vágtak le a Hajós Alfréd utcában és a Panoráma úton is. A Fényes udvarnál pedig egy fa a sínekre dőlt, azt is eltávolították a tűzoltók.

Körözött személyt kaptak el a rendőrök

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában négy személyi sérüléses közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök - írja a police.hu.

A szolgálatot ellátó állomány négy személyt fogott el, közülük két főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten, két embert pedig a velük szemben érvényben lévő körözés alapján.

A rendőrök 11 személyt állítottak elő, ebből öt főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés hat esetben történt.