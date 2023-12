Hajdúszoboszlói mentődolgozóknak mondott köszönetet egy aggódó anyuka, levelét pénteken közölte az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebookja. Az édesanya nagyon megijedt, amikor a kisfia magára öntött egy bögre forró teát. Azonnal hívta a 112-t, a kiérkező esetkocsi személyzete pedig példásan kezelte a helyzetet a leírtak alapján.

A levelet most mi is változtatás nélkül idézzük.

„Kedves OMSz munkatàrsai,

Nem tudom, hogy jo helyre cimezem e ezt a levelet de remélem eljut oda ahovà kell. A kisfiunk ma este magàra borìtott egy bögre forrò teàt. Kétségbeesve kerestem fel a 112-t. Az esetkocsi màr pàr percen belül kint is volt a helyszínen. Szeretnék hàlàs köszönetet mondani a mai hajdúszoboszlói kollégàknak. Mérhetetlenûl emberségesek voltak velünk. Azon felül, hogy hihetetlen gyorsasàggal végezték a feladatukat, emberileg is maximàlisan helyt àlltak. Nem volt elég a gyermekemet megnyugtatni, sikerûlt az én pànikomat is eloszlatniuk. Hàlàs lehet minden magyar ember, hogy ilyen mentöszolgàlatunk van, ilyen szakembereink es nem szàmít, hogy nappal van vagy éjszaka, ök igazàn odateszik magukat. Jò emberek nagyon

Koszonettel,

Boglàrka, aggòdò édesanya”

Az üzenet célba ért, az esetkocsi személyzete a bejegyzés alatt kommentben válaszolt az anyának.

„Kedves Boglárka! Nagyon köszönjük a kedves és megható szavakat, nagyon igyekeztünk mindenkinek a lehető legjobb tudásunk szerint segíteni, ebben a nehéz helyzetben! Mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk a kis hősünknek, Önöknek is jó egészséget és békés, boldog ünnepeket!”