Az egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt az is elköveti, aki a hivatalos személyt korábbi eljárása miatt bántalmazza, nem szükséges, hogy a rendőr szolgálatban legyen, a fokozott büntetőjogi védelem később is megilleti, még akkor is, ha időközben a hivatalos személyi minősége már megszűnt.