Favágás miatt riasztották pénteken a tűzoltókat Bocskaikertbe, ahol a Zelemér utcában egy tizenkét méteres fa egyik nagy ága hasadt le. Később Debrecenbe, a Derék utcába és a Lándzsa utcába is vonultak a tűzoltók, ott is faágakat távolítottak el. Az Erdőmellék utcában egy akácfa tört ketté, azt is a debreceni hivatásos tűzoltók vágták ki – tudatta a katasztrófavédelem összefoglalójában.

Száz négyzetméteres területen égett a gaz Pocsajon, a Béke utcában. A létavértesi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat.

Hosszúpályiban is tűz volt pénteken. Egyhektáros területen égett a búzatarló, melyet a debreceni hivatásos és a létavértesi önkormányzati tűzoltók oltottak el vízsugárral és kéziszerszámok segítségével.

Macska szorult egy csatornába péntek délelőtt a debreceni Tanító utcában. A város hivatásos tűzoltói szabadították ki az állatot.