Gyakori esetnek számítanak a házaló árusok, akik amellett, hogy magas áron árulják holmijukat, egy-egy trükkel akár a pénztárcát vagy egyéb értékes tárgyat is képesek észrevétlenül magukkal vinni. Nagyon sokféle módszer létezik, a tolvajok pedig szemrebbenés nélkül használják ki az idősek jóhiszeműségét – hívta fel a lakosok figyelmét közösségi oldalán Nagyrábé önkormányzata. Július 7-én több helyi idős lakosnál is próbálkoztak. Több jelzést is kapott a polgármesteri hivatal, amely azonnal megtette a szükséges intézkedéseket. A lakosokat kérik, ha hasonlót tapasztalnak, jelezzék a rendőrség, a polgárőrség vagy a polgármesteri hivatal felé.

