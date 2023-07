Szerdán Debrecen több utcájából is leszakadt faágak miatt érkezett segélyhívás a vármegyeszékhely tűzoltóihoz. A Hold utcában, a Vasvári Pál utcában, a Szoboszlói úton, a Ruyter utcában és az István úton, két helyen is szükség volt a tűzoltók munkájára. Reggel az Árpád téren egy parkoló fára szakadt egy fa tizenöt méteres ága. A debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be - közölte a katasztrófavédelem.

Hajdúszoboszlón a Szilfákalja utcában egy leszakadt faágat távolítottak el a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók, a Rákóczi utcába pedig egy vízzel elöntött pince szivattyúzása miatt vonultak.

A berettyóújfalui hivatásos tűzoltókhoz a Csillag utcában elöntött mélygarázs miatt érkezett riasztás. A tűzoltók kiszivattyúzták a vizet. A Bessennyei lakótelepen és a Hunyadi utcában pedig leszakadt faágak eltávolítását végezték el a helyi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrész segítségével.

Személygépkocsira dőlt egy fa szerdán reggel Püspökladányban, a Jog utcában. A püspökladányi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel távolították el a fát.

Komádiban a Bem József utcában egy tízméteres akácfa több ága járdára dőlt, ami a gyalogosforgalmat veszélyeztette. A komádi önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrész segítségével a veszélyes faágat eltávolították.

Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában két személyi sérüléses közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök, amik könnyű sérüléssel végződtek - írja police.hu.

A szolgálatot ellátó állomány hat személyt fogott el, közülük négy főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten, két embert pedig a velük szemben érvényben lévő körözés alapján.

A rendőrök 11 személyt állítottak elő, ebből három főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés három esetben történt.