Ekkor gurult el mellettünk egy tűzoltóautó, és a kiégett háztól nem messze lassított le. A szomszédok már a kerítésnél ácsorogva követték figyelemmel, miért érkezhetett alig egy nappal a tragédia után újabb katasztrófavédelmi egység. Többen tanakodtak: talán utómunkálatokat végeznek, talán újra kigyulladt valami a házban?

Mint kiderült, a tűzoltók a vasárnapi esettől függetlenül érkeztek egy, az Eper és a Klauzál Gábor utcák sarkánál lévő, a vihar következtében lehasadt faághoz.

Olaj a tűzre

A leégett házból az összecsődült szomszédság zajára előlépett egy középkorú férfi. Bemutatkozásunk után kiderült, ő az élettársa a lakás tulajdonosának. Ő volt az, aki észlelte a tüzet, ami amiatt keletkezhetett, mert a 73 éves hölgy feltehetőleg elaludt a sütő mellett.

– Negyed négy körül értem vissza a boltból. Ekkor láttam, hogy az olajsütőbe beleégett az étel, és már lángolt. Próbáltam egy pokróccal eloltani, de nem sikerült. Ezután leszaladtam a pincébe, hogy beindítsam a szivattyút, és eloltsam a tüzet, de már késő volt. Az egész szoba lángokban állt, és terjedt tovább – írta le a férfi. Elmondta, miután a tűzoltók kiérkeztek, mondták neki, hogy hagyja el a helyiséget.

– Én szóltam nekik, hogy kapok levegőt, mert az ablak kirobbant a túloldalon, így van szellőzés, de végül kiküldtek a házból. Mintha gépfegyverrel lőtték volna, úgy ropogott a pala – mondta. Ő maga az éjszakát a klinikán töltötte, miután füstmérgezéssel kórházba szállították. Elmondása szerint próbált hazakérezkedni, mert hajnalban már dolgoznia kellett volna. Most kifejezetten szükségük lesz pénzre, mivel a házon nem volt biztosítás, a javítási költségek pedig tetemesek lesznek. Elmondta, először le kell fóliázni a tetőt, mert – mint fogalmazott – jelenleg elég szellős a lakás.

Megtudtuk azt is, az egyik szobát, a teraszt és a fürdőszobát érték a lángok. Szerencsére senki nem sérült meg a tűzben, az idős hölgy is időben elhagyta a házat. Beszélgetésünk közben ő is előjött a lakásból, élettársával ellentétben kevésbé volt beszédes.

Egy ideig elviselhető

A férfi elmondta, mosni csak kézzel lesz lehetőségük, és tisztálkodni is csak hideg vízben tudnak. Ez most még kivitelezhető, télen lesznek inkább bajban. Jelenleg problémát okoz nekik, hogy még főzni sem tudnak, mert az áramot lekapcsolták a tűz miatt. A családtagoktól és a családvédelmi szolgálattól kapnak melegételt, a segélyszervezetek felajánlottak ideiglenes lakhatást, amennyiben a szakemberek lakhatatlannak nyilvánítják az ingatlant.

A kapcsolattartás azonban kissé bajos, mivel a telefonjukat sem tudják tölteni. Ráadásul a férfi összes irata is odaveszett a tűzben. Ahogy a PIN-kódot tartalmazó plasztikkártya is, így, ha a telefon lemerül, nem lesz lehetőség arra, hogy újra bekapcsolja.

A körülményekhez képest nyugodtan beszélt a történtekről, csak akkor emelte fel a hangját, amikor a közelben lehasadt faágakat eltávolító tűzoltók beindították a láncfűrészt. A tragédia ellenére még a humorérzékét is megőrizte.

– Évekig éltem hajléktalanként a válásom után, már többször sikerült talpra állnom ebben az életben. Valahogy megleszünk. Én még a neandervölgyieket is megtanítottam volna a túlélésre, és akkor nem haltak volna ki – mondta.

Élettársa közben a tűzoltók segítségével eltávolított faágakat szedte össze, majd elkezdte bevonszolni a telekre, mondván, jó lesz majd a tűzre.